iPad Pro 11 da 1 TB scontato di 250 € su Amazon; versione cellular da 256 GB a 1105€

Su Amazon è apparsa pochi minuti fa una interessante offerta sull’iPad Pro da 11″ con il massimo della capacità: 1TB. Questo modello viene offerto con un importante sconto, 1262 euro invece che 1509 euro.

Il tablet in ribasso è l’ultimo messo sul mercato, talmente rinnovato, lo scorso anno. Tra le sue caratteristiche

Display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12X Bionic con Neural Engine

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale TrueDepth da 7MP

Audio a quattro altoparlanti con suono stereo ancora più ampio

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced

Fino a 10 ore di autonomia

Connettore USB-C per la ricarica e gli accessori

Con esso viene dunque abbandonato Touch ID e il caricamento e sincronizzazione attraverso un cavo Lightning. Ne guadagnano le dimensioni dello schermo in rapporto alle dimensioni fisiche e la velocità di ricarica della batteria interna. Si tratta di un dispositivo orientato al mondo professionale, capace di offrire prestazioni che per alcuni aspetti sono superiori a quelle di un normale laptop. Rappresenta l’ideale per un creativo, per chi vuole ritoccare le immagini mentre è in viaggio, per chi deve presentare ad un cliente il proprio catalogo o un proprio lavoro.

iPad 11″ da 1 TB come accennato costa di listino 1509 euro. Offerto a 1262 euro, è al prezzo minimo storico per Amazon. Si tratta di uno sconto del 16% e un prezzo più basso di quello ufficiale del modello da 512 GB che è di 1282 euro.

Oltre a questa versione con solo Wi-Fi, è in sconto (-11%) anche la versione da 256 Gb con rete cellulare. La pagate 1104,80

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.