Le vendite iPhone 11 fanno crescere iOS in Italia, cala Android

Gli ultimi dati di mercato confermano ancora una volta non solo il lancio positivo degli ultimi terminali Apple, ma anche una consistente spinta che porta ad aumentare la quota di mercato Apple iOS negli smartphone: le vendite iPhone 11 in Italia nel terzo trimestre aumentano del 3,6%, un incremento della quota di mercato di Cupertino nel nostro Paese che si traduce con un corrispondente calo di Android del 3,5%.

L’andamento positivo rilevato delle vendite iPhone 11 in Italia e il calo di Android emergono anche in diversi altri paesi, tra cui gli altri 4 principali mercati in Europa (Germania, Regno Unito, Francia e Spagna), in Australia e in Giappone dove la crescita di Apple è addirittura esplosiva facendo segnare addirittura +10,3%, con un calo di Android del 10,4%.

Il nostro Paese è comunque la nazione europea che registra l’incremento iPhone più marcato: in Germania la quota Apple cresce del 2,3% mentre Android cala dell’1,4%, In Regno Unito dove Apple è oltre il 30% del mercato l’incremento è dell’1,5% con un calo di Android dell’1,4%. In Francia iPhone cresce del 2,9% mentre Android cala del 2,2%, infine in Spagna iPhone aumenta del 2% mentre Android cala dell’1,3%.

Secondo Kantar i nuovi iPhone 11 da soli contano per il 7,4% di tutte le unità iPhone vendute da Cupertino nel terzo trimestre, in crescita rispetto al 6,6% degli iPhone 2018 venduti nello stesso periodo dello scorso anno. Nel mondo il modello più gettonato è iPhone 11 ma a breve distanza dai due modelli Pro sommati insieme. I risultati sono meno brillanti negli USA e Cina dove di registra invece una flessione. Negli USA la quota di mercato Apple cala del 2% mentre Android cresce dell’1,8% anche se qui la quota dei nuovi iPhone venduti sul totale è superiore rispetto all’Unione europea e pari al 10,2%.

In Cina il calo degli iPhone è solo dell’1,3% mentre Androd aumenta dell’1,6%: secondo gli analisti il motivo è da ricercarsi nella guerra commerciale in corso e la preferenza degli utenti verso terminali locali. In particolare Huawei e Honor che da soli detengono il 46,8% del mercato cinese. Infine per quanto riguarda Samsung le vendite di Note 10 vanno bene ma il vero successo è ottenuto nella fascia media di mercato in cui 5 dei 10 terminal più venduti in Europa sono Galaxy Serie A, gamma che occupa l’intero podio con Galaxy A50, A40 e Galaxy A20e.

Informazioni più precise sul lancio degli iPhone 11 e l’andamento delle vendite sono attesi nella presentazione dei risultati finanziari Apple programmata per il 30 ottobre.