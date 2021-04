iPad Pro 2021 con Center Stage è la regia per videochiamate top

Per la quantità e qualità delle novità introdotte da Apple, il nuovo iPad Pro 2021 è senza dubbio uno dei prodotti più importanti della primavera 2021 di Cupertino: in questo articolo prendiamo in esame Center Stage che rischia quasi di passare in secondo piano rispetto al processore M1, nuovo display mini LED, connettività 5G e le altre novità.

Finora la fotocamera frontale dei computer e dispositivi Apple è stata un po’ snobbata da Cupertino, ma nei nuovi iPad Pro 2021 migliora in tutto e su tutti i fronti. Si tratta infatti di un sensore da 12 megapixel con angolo di campo di ben 122 gradi, quindi un ultra grandangolo che permette di catturare ampie scene e più soggetti anche a breve distanza.

Non a caso Apple evidenzia queste caratteristiche nella pagina web dedicata a iPad Pro 2021, indicandole come ideali per le videochiamate, soprattutto grazie a Center Stage, funzione che in Italiano è indicata con Inquadratura automatica.

In breve la fotocamera frontale inquadra e mantiene l’inquadratura sul volto dell’utente, anche quando questo si muove durante le videochiamate, impiegando l’apprendimento automatico o machine learning. Non solo: se una persona si avvicina all’utente che sta parlando, iPad Pro 2021 con Center Stage ridimensiona l’immagine allargandola, per riprendere e mostrare tutti in videochiamata. Allo stesso modo l’inquadratura viene ridotta se una o più persone se ne vanno durante la videochiamata.

Interessante rilevare che la fotocamera frontale di iPad Pro 2021 ultra grandangolare con Center Stage è anche una fotocamera TrueDepth, per effettuare lo sblocco del tablet tramite riconoscimento del viso dell’utente con Face ID.

Infine Apple precisa che la tecnologia Center Stage di iPad Pro 2021 è perfetta per scattare selfie d’effetto e gli sviluppatori terze parti possono sfruttare l’inquadratura automatica: questo significa che Zoom, Skype, Google Meet e tutte le altre app per videochiamate e videoconferenze possono sfruttare la stessa tecnologia semplicemente impiegando le API messe a disposizione di Cupertino e aggiornando le rispettive app.

Il nuovo iPad Pro 2021 si può preordinare dal 30 aprile con disponibilità nella seconda metà di maggio da questa pagina di Apple Store online: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet professionale di Apple è riassunto in questo articolo.

