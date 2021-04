Huawei Band 6 arriva in Italia: è sempre più uno smartwatch

Ufficiale Huawei Band 6 il bracciale fitness smart che più degli altri si è evoluto in termini di design è disponibile in Italia. E’ il primo del marchio a includere un display AMOLED FullView da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo del 64%. In vendita a 59 euro, fino al 19 maggio è possibile acquistarne due, con il secondo a 29 euro.

Con il nuovo Band 6 Huawei ha puntato molto al comfort e al miglioramento del monitoraggio di tutti i parametri personali. Pesa appena appena 18 grammi, ed è il perfetto alleato da indossare per tutto il giorno. Tra le sue funzioni, offre il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue SpO2 24 ore su 24, e fornisce agli utenti anche una gamma completa di funzioni di monitoraggio della salute come frequenza cardiaca, informazioni sulla qualità del sonno, report dello stress giornaliero e monitoraggio del ciclo mestruale. In totale supporta 96 modalità di allenamento.

A livello di specifiche, la novità più importante riguarda lo schermo. L’indossabile è dotato di un display AMOLED FullView da 1,47 pollici con una risoluzione di 194 x 368 pixel e una densità di 282 punti per pollice. Rispetto al suo predecessore, il display è più grande del 148%, e il rapporto screen-to-body è aumentato del 64%. Non mancano i quadranti watch faces personalizzabili, pieni di colori e con una maggiore quantità di informazioni grazie all’ampio schermo.

Huawei Band 6 è disponibile in Italia nei colori Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green per adattarsi allo stile o all’abbigliamento di ogni utente. A livello di autonomia Huawei Band 6 eredita quella della batteria degli indossabili Huawei, consentendo un utilizzo continuo fino a 14 giorni. Supporta inoltre la ricarica rapida tramite un caricatore magnetico, e soli cinque minuti possono caricare la smartband per due giorni di utilizzo medio.

Le funzioni di monitoraggio della salute si basano sulla piattaforma Huawei TruSeen 4.0, con l’aggiunta del monitoraggio All Day SpO2, che monitora la salute degli utenti e genera un allarme quando il livello di ossigeno nel sangue è basso. Huawei Band 6 presenta il supporto a 11 modalità di allenamento professionale, come la corsa indoor e outdoor, il ciclismo e il salto della corda, e 85 modalità personalizzate, tra cui fitness, sport con la palla e diversi stili di danza e altro ancora.

Huawei Band 6: prezzo, disponibilità e offerte

Huawei Band 6 è disponibile per l’acquisto da oggi in Italia in esclusiva su Huawei Store al prezzo di 59,00 euro da questa pagina. Fino al 19 maggio, se si sceglie di acquistare una coppia di Huawei Band 6, la seconda sarà disponibile al prezzo speciale di 29,00 euro. Nei prossimi giorni Huawei Band 6 sarà disponibile anche su Amazon.it a 59,00 euro.