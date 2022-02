iPad, spedizioni in calo a fine 2021 ma Apple è sempre in testa

Le spedizioni di iPad di Apple sono diminuite alla fine del 2021, ma un rapporto IDC afferma che la società è ancora molto avanti rispetto ad altri produttori in termini di spedizioni. Il calo, inoltre, non è stato così grave come altri importanti fornitori.

Durante i risultati del primo trimestre per il 2022, Apple ha dichiarato che il fatturato di iPad è stato di 7,2 miliardi di dollari, in calo del 14,1% su base annua. In un rapporto pubblicato da IDC che stima i livelli di spedizione del settore, sembra che Apple non sia stata l’unica a registrare un calo.

Secondo il rapporto, infatti, le spedizioni mondiali di iPad di Apple per il quarto trimestre del 2021 hanno raggiunto 17,5 milioni di unità, dato in calo dell’8,6% rispetto ai 19,1 milioni di unità segnalati un anno prima.

Sebbene il segno negativo, non si tratta di un risultato così negativo come alcuni degli altri primi cinque produttori di tablet, con Samsung, Lenovo e Huawei che hanno registrato cali rispettivamente del 21,6%, 25,4% e 13,9%. L’unico fornitore che non ha registrato un calo è stato Amazon, ma con una crescita di appena l’1,3%.

Con questi numeri, Apple continua a guidare il mercato dei tablet con il 38% della quota di mercato, un aumento rispetto al 36,6% di un anno fa, e questo per merito delle scarse prestazioni dei produttori di tablet rivali. La rivale più vicina Samsung ha una quota di mercato del 15,9%, mentre Lenovo si assicura il 10% del mercato.

Complessivamente, il mercato ha registrato 46 milioni di unità spedite, con un calo totale dell’11,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Durante la presentazione dei risultati trimestrali record, il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che il problema delle spedizioni è ancora dovuto a limitazioni all’interno della catena di approvvigionamento.

Tuttavia, la posizione di Apple sembra essere più positiva quando si esaminano i dati dell’intero anno, con i suoi 57,8 milioni di unità in tutto il 2021, in crescita dell’8,4%. Apple ha anche visto aumentare la sua quota di mercato dal 32,6% per il 2020 nel suo complesso al 34,2% nel 2021.

Samsung è stato ancora una volta il rivale più vicino, ma i suoi 30,9 milioni di unità equivalgono a un tasso di crescita del 3,8% su base annua. I 17,7 milioni di unità di Lenovo e i 16,1 milioni di Amazon equivalgono, invece, a tassi di crescita complessivi su base annua più elevati, rispettivamente del 19,2% e del 15,1%.