Risultati finanziari, record di tutti i tempi per la trimestrale Apple

Record doveva essere e record è stato. Anzi per la trimestrale Apple è stato il record dei record, con risultati mai visti in praticamente tutti i settori.

Il dato più eclantante arriva dal fatturato del trimestre pari a 123,8 miliardi di dollari, il primato di sempre per le trimestrali della Mela, con un utile per azione diluita di 1,68 dollari. Il margine lordo per il trimestre è stato del 43,8%, rispetto al 39,8% dello stesso trimestre dell’anno precedente.

A spingere il risultato è stato… tutto. Si registrano record di tutti i tempi per iPhone, Mac, Indossabili e Servizi; iPhone ha fatto segnare un fatturato pari a 71,6 miliardi di dollari, i Mac 10,8 miliardi di dollari, 14,7 miliardi di dollari per Indossabili, Home e Accessori e 19,5 miliardi di dollari per i Servizi. I ricavi di iPad per il trimestre sono stati pari a 7,2 miliardi, in calo rispetto agli 8,4 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente. In questo settore Apple ha subìto l’unico danno dalla carenza di chip; i tablet hanno infatti pagato quello che i concorrenti hanno pagato ovunque. A rendere negativo questo segmento è stato sicuramente anche la mancanza di un aggiornamento delle macchine Pro.

Nonostante fattori sfavorevoli, con problematiche legate alla disponibilità di chip e altre legate alla pandemia, per le quali già in precedenza Apple aveva avvisato di non riuscire a soddisfare le richieste dei clienti per il trimestre concluso, entrate e utili sono ancora una volta numeri da record.

“I risultati record del trimestre sono stati possibili dalla nostra più innovativa lineup di prodotti e servizi di sempre”, ha dichiarato il CEO di Apple, Tim Cook. “Siamo felici di vedere la risposta dei clienti in tutto il mondo, in un momento nel quale rimanere connessi non è mai stato così importante”. E ancora: “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare a costruire un mondo migliore – facendo progressi verso il nostro obiettivo di diventare carbon neutral con la nostra catena di fornitori e con i nostri prodotti entro il 2030, proseguendo con il nostro lavoro nell’ambito dell’istruzione, dell’uguaglianza razziale e della giustizia“.

Luca Maestri, CFO di Apple, ha dichiarato. “La forte risposta dei clienti al recente lancio di nuovi prodotti e servizi ha portato a una crescita a due cifre dei ricavi e degli utili e ha contribuito a stabilire un massimo storico per la nostra base installata di dispositivi attivi. Questi risultati operativi record ci hanno permesso di restituire quasi 27 miliardi di dollari ai nostri azionisti durante il trimestre, continuando a mantenere il nostro obiettivo di raggiungere una posizione netta di liquidità nel tempo”.