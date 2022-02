Sonos, le prime cuffie sono più vicine con una acquisizione

Sonos ha acquisito la startup audio Bluetooth T2 Software, aggiungendo così maggiore spinta alle voci secondo cui la società stava sviluppando le proprie cuffie. T2 stava lavorando alle implementazioni del nuovo standard Bluetooth LE Audio e del codec LC3 per offrire una migliore qualità audio a bitrate inferiori, per una maggiore durata della batteria delle cuffie.

Un recente post su LinkedIn del vicepresidente del marketing e delle comunicazioni globali di Sonos, Pete Pedersen, suggerisce che il lancio delle cuffie Sonos potrebbe essere imminente. Il vicepresidente ha confermato che la società stava cercando un’agenzia di marketing per aiutarla a lanciare “una nuova categoria” di prodotti, “mirando a un nuovo segmento di pubblico/consumatore”.

Un portavoce di Sonos ha confermato l’acquisizione a Protocol:

Occasionalmente, acquisiremo team, talento e/o tecnologia che aumenteranno la nostra roadmap di prodotti esistente e futura. T2 Software è stata acquisita da Sonos nel novembre 2021, circa tre anni dopo la fondazione della startup

Le cuffie di Sonos potrebbero avere il massimo da guadagnare da un codec Bluetooth a basso consumo energetico come LC3. Le cuffie in genere devono fare difficili compromessi tra avere batterie abbastanza capienti per offrire una buona durata della batteria, ed essere abbastanza leggere da poter essere indossate per lunghi periodi. La promessa di LC3 è che può aiutare a mitigare questo compromesso con una qualità audio superiore che richiede meno energia.

Per comprendere il tipo di vantaggio che il codec LC3 può fornire, a questo indirizzo è disponibile un confronto interattivo che consente di alternare tra diversi codec audio e bitrate. Lo strumento mostra come l’audio LC3 rimane ascoltabile a bitrate molto inferiori rispetto al codec SBC. E, cosa più interessante, rileva che i flussi audio codificati sono stati forniti da “T2 Labs”, il vecchio nome di T2 Software.

Sonos storicamente ha evitato lo streaming tramite Bluetooth a favore del Wi-Fi nei suoi altoparlanti domestici e ha adottato l’audio Bluetooth solo più recentemente per altoparlanti portatili come Sonos Move e Sonos Roam. Secondo quanto riferito, le cuffie Sonos competeranno con i concorrenti di fascia alta di Sony, Bose e anche AirPods Max di Apple, integrandosi perfettamente anche con gli altoparlanti Sonos esistenti.

IKEA in collaborazione con Sonos ha introdotto la nuova lampada speaker Symfonisk e anche una versione aggiornata dello speaker da scaffale.