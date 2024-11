iPad domina i tablet ma i concorrenti crescono più di Apple

Pubblicità

Come visto negli ultimi risultati trimestrali Apple, il fatturato iPad è leggermente aumentato, ora confermato anche nei dati preliminari IDC sul mercato tablet globale che per Cupertino indicano una modesta crescita dell’1,4%, a fronte di un balzo del mercato a doppia cifra pari al 20,4%.

Secondo le stime nel terzo trimestre Apple ha spedito 12,6 milioni di iPad, una crescita molto limitata rispetto ai 12,4 milioni di unità spedite nello stesso periodo del 2023. Nonostante il trimestre includa le promozioni back to school e le vendite dei nuovi modelli iPad Air arrivati a maggio, le vendite di iPad sono risultate inferiori rispetto alle previsioni degli analisti e presumibilmente anche sotto le attese di Apple.

Questo soprattutto per i modelli iPad Pro M4, anche questi introdotti a maggio. Apprezzati per design rinnovato, potenza e specifiche top, incluso il primo schermo OLED su iPad, i modelli professionali di Apple hanno venduto sotto le attese a causa dei prezzi troppo alti. In Italia si parte da 1.219 euro.

Nel mercato tablet globale le cose vanno decisamente meglio per i concorrenti. Al secondo posto Samsung che pur crescendo del 18,3% vede diminuire leggermente la sua quota di mercato. La crescita più esplosiva pari a +111,3% è di Amazon grazie ai nuovi modelli di Fire spinti dalla maratona degli sconti Prime Day.

Huawei che molti hanno dato per spacciata troppo presto, è in quarta posizione con 3,3 milioni di tablet, una crescita del 44,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine al quinto posto Lenovo con 3 milioni di unità e una crescita del 14,7%. Si tratta di dati preliminari che potrebbero subire variazioni. Nel complesso il mercato tablet globale nel terzo trimestre è cresciuto del 20,4% con 39,6 milioni di unità.

L’ultimo modello di iPad introdotto da Apple è iPad mini di settima generazione, introdotto negli ultimi giorni del trimestre in esame.