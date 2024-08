iPad non si batte, le vendite tornano ai livelli pre-pandemia

Pubblicità

Nel secondo trimestre del 2024 le spedizioni dei tablet a livello globale hanno registrato una crescita anno su anno del 22,1%, per un totale di 34,4 milioni di unità vendute:in pratica il volume delle vendite è tornato ai livelli precedenti la pandemia Covid e la star del settore è ancora iPad.

A riferirlo è IDC nel suo tracker trimestrale dedicato a questa tipologia di dispositivi. Secondo la società specializzata in market intelligence, servizi di advisory ed eventi nell’ambito ICT, i risultati sono merito degli aggiornamenti dei prodotti di molti vendor top di gamma, di un ciclo di sostituzione in corso e del riapprovvigionamento delle scorte.

I volumi di vendita sono tornati quelli pre-pandemia e sono paragonabili al secondo trimestre del 2019, con le spedizioni dell’epoca indicate in 32,5 milioni di unità.

Per quanto concerne Apple, la multinazionale di Cupertino ha spedito nel periodo in esame 12,3 milioni di unità, una crescita del 18,2% anno su anno. Con il lancio degli iPad Air da 11″ e 13″ e gli iPad Pro, l’azienda torna a crescere sul mercato. Il market share di iPad sembra crescere in tutto il mondo ad eccezione della Cina, dove si trova a competere con dispositivi di produttori locali quali Huawei e Xiaomi, elemento che ha impatto sul mercato locale.

Samsung si colloca al secondo posto a grande distanza con 6,9 milioni di unità spedite nel secondo trimestre 2024, con una crescita del 18,6%. Il vendor sudcoreano è riuscito a registrare una crescita nonostante non abbia presentato nuovi prodotti di rilievo. La crescita si è registrata a quanto pare principalmente per merito dell’impiego di tablet di questo brand in installazioni commerciali.

Lenovo si colloca al terzo posto nel trimestre in esame, con una crescita anno su anno del 16,7% e spedizioni di 2,5 milioni di unità. I tablet sganciabili dell’azienda hanno registrato la crescita maggiore (39,7%) rispetto ai modelli tradizionali (11,7%).

Nella classifica segue Huawei al quarto posto con una corposa crescita del 40,3% e spedizioni di 2,3 milioni di unità. Il costruttore cinese ha presentato il nuovo tablet MatePad 11.5S che a quanto pare è stato molto apprezzato dal mercato; promozioni messe in atto a giugno in Cina hanno ulteriormente contribuito alla crescita.

Xiaomi passa dalla quarta posizione dello stesso periodo dello scorso anno alla quinta. Le spedizioni sono cresciute del 94,7% anno su anno, con 2 milioni di unità. Oltre la Cina e il mercato Asia/Pacifico (Giappone escluso), questo vendor ha ottenuto guadagni significativi nel mercato europeo, con una crescita notevole in Russia, Francia, Germania, Italia e altre nazioni ancora.

La rimonta degli iPad è emersa anche negli ultimi risultati Apple che superano le previsioni degli analisti anche se con vendite iPhone in calo in Cina.