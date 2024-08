WhatsApp rilascia la funzione per organizzare eventi

Pubblicità

WhatsApp sta rilasciando una nuova funzione che permette agli utenti di organizzare eventi all’interno delle chat di gruppo. Lo si scopre guardando alle ultime note dell’aggiornamento appena rilasciato.

Questa nuova opzione, in sostanza, permette di pianificare eventi, così da poter organizzare direttamente riunioni, incontri ma anche compleanni e altri eventi di lavoro e tempo libero all’interno di un gruppo.

Inizialmente lanciata esclusivamente per le chat di gruppo all’interno del tab Community nel maggio scorso, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta adesso ha deciso di estenderla a tutti i gruppi. Così descrive la funzione il blog ufficiale di WhatsApp:

Che sia per un meeting virtuale o una festa di compleanno, con gli eventi ora sarà più facile organizzare un incontro direttamente su WhatsApp. Tutti potranno creare un evento e gli altri potranno rispondere, così tutto il gruppo saprà chi potrà parteciparvi. In più, gli ospiti potranno trovare l’evento nella pagina delle informazioni del gruppo e i partecipanti riceveranno una notifica automatica poco prima dell’evento stesso. Gli eventi arriveranno prima nei gruppi che fanno parte di una community e nei prossimi mesi saranno disponibili per tutti gli altri

Come creare un evento in WhatsApp

Per creare un evento è sufficiente toccare il pulsante “+” nel gruppo e selezionare Evento. Gli utenti possono scegliere un nome per l’evento, aggiungere una descrizione facoltativa, impostare una data di inizio, una località e un link per una chiamata su WhatsApp, sia audio, che video. Una volta creato l’evento, tutti i membri del gruppo riceveranno una notifica.

Quando sarà disponibile

WhatsApp ha annunciato che la funzione è in fase di rilascio e sarà disponibile per tutti gli utenti entro le prossime settimane.

Nell’app WhatsApp gl sviluppatoro di Meta hanno recentemente implementato una funzione che permette di trovare rapidamente le persone e i gruppi più importanti nella parte superiore della scheda Chiamate e come filtro per le chat.