iOS 16 beta pubblica potrebbe essere in ritardo quest’anno

La beta pubblica di iOS 16 potrebbe essere rilasciata più tardi del solito quest’anno, settimane dopo rispetto a quanto accaduto con iOS 15 lo scorso anno.

Lo ha riferito Gurman di Bloomberg, che ritiene che i beta tester pubblici saranno in grado di provare iOS 16 per la prima volta a luglio, insieme al rilascio della terza beta per sviluppatori. Negli anni precedenti, Apple ha rilasciato versioni beta pubbliche degli aggiornamenti iOS insieme alla seconda beta per sviluppatori. Gurman ipotizza che la beta pubblica potrebbe essere in ritardo poiché le build interne presentano molti bug.

L’anno scorso, la seconda beta per sviluppatori di iOS 15 è stata rilasciata il 24 giugno, seguita dalla terza beta per sviluppatori il 14 luglio, quasi tre settimane dopo. Con una tempistica simile, i tester pubblici potrebbero dover aspettare più di cinque settimane per provare iOS 16, dopo che il nuovo sistema operativo sarà presentato alla Worldwide Developers Conference (WWDC) durante la conferenza di apertura del 6 giugno prossimo. Detto questo, Gurman ha avvertito che tutto è ancora in divenire e che la situazione potrebbe cambiare.

Ricordiamo che Apple dovrebbe mostrare in anteprima iOS 16, insieme ad altri importanti aggiornamenti software per Apple Watch, Mac e Apple TV, durante l’evento principale della WWDC 2022, che prenderà il via il 6 giugno. Come negli anni precedenti, gli sviluppatori avranno probabilmente l’opportunità di scaricare le prime versioni beta immediatamente dopo l’evento principale.

Queste beta iniziali sono spesso piene di bug che saranno corretti con gli aggiornamenti futuri, motivo per cui Apple passa attraverso una fase di beta testing che dura diversi mesi prima che gli aggiornamenti vengano rilasciati ufficialmente a tutti gli utenti.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 16 il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quello che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022 non vi resta che cliccare qui.