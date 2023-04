iPadOS 17, dagli iPad supportati sparisce un iPad Pro

Gli utenti di iPad Pro 9,7″ (2016) e del primo iPad Pro 12,9″ (2015) non potranno installare iPadOS 17.

A riferirlo nuove indiscrezioni che confermano notizie già circolate in precedenza.

Con il passare del tempo, Apple elimina il supporto per i dispositivi più vecchi con i nuovi sistemi operativi. Per quanto concerne iPadOS 17 sembra che saranno tre i modelli della famiglia iPad sui quali non sarà possibile installare la futura major release.

Stando a quanto riportato da una fonte del francese iPhoneSoft, sulla quinta generazione di iPad, così come sui primi modelli di iPad Pro non sarà possibile installare iPadOS 17 e resteranno con iOS 16.

L’iPad Pro 9,7″ 2016 e l’iPad Pro 12,9″ 2015 usano l’A9X, chipset che Apple avrebbe deciso di non supportare nel nuovo iPadOS.

Anche l’iPhone 6s usa il chip A9, chip nno supportato da iOS 16. Da precedenti indiscrezioni sembra che Apple eliminerà anche da iOS 17 il supporto ai chipset più vecchi. Inizialmente era circolata una voce secondo la quale Apple non avrebbe supportato iPhone 8 e iPhone X (tutti e due del 2017 e con chip A11) ma una successiva indiscrezione ha smentito l’addio a questi modelli.

Ne sapremo ad ogni modo di più tra poco, in occasione della Worldwide Developers del 5 giugno 2023, evento nel corso del quale Apple dovrebbe presentare – tra le altre cose – anche iOS 17 e iPadOS 17. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare.