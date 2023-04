Umano o AI, ecco la chat che ti sfida a capire con chi state parlando

Dopo ChatGTP il mondo dell’intelligenza artificiale è in continua crescita. Ecco allora il gioco che vi sfida a capire con chi state chattando, se con una persona umana o con un bot AI. Basta un semplice click per mettervi alla prova.

Un nuovo test apparso in rete sfida l’utente a capire chi c’è dall’altra parte dello schermo. Human or not pone l’utente di fronte ad una chat di due minuti, in cui poter chiacchierare e scrivere liberamente. Allo scadere del tempo si dovrà indovinare con chi sei stava dialogando, se con un essere umano o con una intelligenza artificiale. Ovviamente, si tratta di un esperimento sociale, piuttosto che di un gioco vero e proprio.

Realizzato da AI21 Labs, un’azienda sviluppatrice di sistemi AI con sede a Tel Aviv, l’app online nota semplicemente come “Human or not” si definisce un gioco sociale. La premessa è semplice ma impegnativa: si partecipa a una chat con qualcuno o qualcosa. E’ possibile fare qualsiasi domanda, così come rispondere a proprio piacimento. La chat dura solo due minuti ed è in lingua inglese, ma è accessibile a tutti.

Per mettervi alla prova è sufficiente recarsi a questo indirizzo. Non è necessaria alcuna registrazione e non è necessario fornire alcun dato personale. Tutto quello che dovrete fare sarà dare inizio ad una breve conversazione.

Il direttore creativo di AI21, Amos Meron, ha dichiarato che per progettare questo tool ha utilizzato una combinazione di modelli di linguaggio a grande scala (LLM), tra cui il proprio Jurassic-2. Gli LLM si basano sull’apprendimento profondo per aiutare i chatbot e altri strumenti AI a fornire testo più simile possibile a quello umano. Oltre a utilizzare questi modelli, AI21 ha sviluppato un framework che genera un personaggio di bot diverso a ogni chat.

