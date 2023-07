Iperius software Desktop Remoto per MAC e IOS, alternativa a TeamViewer e AnyDesk

Esistono molti software per il controllo remoto del MAC, strumenti che hanno avuto una importanza fondamentale per il lavoro da casa e per il supporto remoto durante gli anni della pandemia di Covid 19. Tra i migliori programmi di remote desktop ci sono ovviamente i ben noti Teamviewer e AnyDesk, ma vogliamo in questo articolo presentarvi una alternativa italiana con un rapporto prezzo / caratteristiche davvero interessante: Iperius Remote.

Iperius: software Desktop Remoto per MAC, PC, Android e iOS

Gratuito per uso personale, oppure piani a partire da soli 8€ al mese

Crittografia end-to-end

Nessuna configurazione firewall o router

Dispositivi remoti illimitati e utenti illimitati

Accesso remoto anche a dispositivi mobili Android e iOS

Trasferimento File, Chat e Rubrica

Scarica Iperius Remote per MAC

Installa Iperius Remote per iOS

Controllo remoto del MAC

Ad oggi, soprattutto in ambito lavorativo, il controllo remoto dei dispositivi è diventato essenziale per lavorare in modo flessibile e aumentare la produttività. Quando si tratta di controllare il Mac da un’altra posizione, o di fornire assistenza remota ai clienti su macOS Iperius Remote può essere certamente il programma ideale, che offre semplicità, affidabilità e sicurezza.

Funziona anche con Windows e altri sistemi operativi mobili. Per utilizzare Iperius Remote l’utente non avrà bisogno di configurazioni complesse di router ○ firewall. L’applicativo è progettato per funzionare immediatamente e in modo veloce, consentendo di accedere al proprio Mac da qualsiasi altro computer Mac o Windows senza alcun intoppo.

Una delle caratteristiche distintive di lperius Remote è la sua flessibilità. Non solo permette il controllo remoto del MAC da un altro MAC, ma offre anche la possibilità di collegarsi da un MAC a un computer Windows, e viceversa.

Inoltre, lperius Remote è compatibile anche con Android e iOS, per i quali sono disponibili le apposite app per la connessione bidirezionale. Questa interoperabilità consente agli utenti Apple di sfruttare al meglio il software, rendendolo una delle migliori alternative a Teamviewer e AnyDesk, che sono software più costosi, oltre ad essere più complicati, per l’accesso remoto ad un MAC.

Accesso remoto anche al tuo iPhone/iPad o al tuo smartphone Android

Come dicevamo nel paragrafo precedente, le app di Iperius Remote consentono sia di collegarsi da Android o iOS a Windows/MAC, ma anche da Windows/MAC a dispositivi mobili Android e iOS. Questo vuol dire che puoi collegarti in desktop remoto e controllare a distanza lo schermo del tuo iPhone. Una soluzione potente anche per fornire supporto remoto mediante screen sharing ai dispositivi iPad, magari dei dipendenti di un’azienda.

Tutti i tipi di connessione

La vocazione multi piattaforma di Iperius Remote è evidente nel numero di “direzioni” che può avere la connessione in desktop remoto:

MAC ➔ MAC

Windows ➔ MAC

MAC ➔ Windows

Windows ➔ Windows

iOS / Android ➔ Windows / MAC

Windows / MAC ➔ Android

Windows / MAC ➔ iOS (iPhone/iPad)

Caratteristiche avanzate per chi fa supporto remoto

Per le aziende che fanno supporto remoto per i loro clienti, Iperius offre diverse funzionalità avanzate, disponibili nelle versioni a pagamento. Abbiamo infatti una rubrica condivisa che può essere separata in gruppi ai quali possiamo dare specifici permessi. Ogni computer nella rubrica può essere protetto con una password aggiuntiva.

C’è poi l’area amministrativa (dashboard web) dove possiamo visualizzare le statistiche di connessione, i computer in rubrica, e gli utenti operatori (con Iperius possiamo creare illimitati utenti e assegnare, ad ognuno di questi, specifici permessi).

Per i sistemi Windows aziendali, è possibile anche creare un setup personalizzato MSI, per la distribuzione massiva tramite GPO. Sono inoltre disponibili funzioni avanzate come la stampa remota e la registrazione delle sessioni.

Parola chiave: NO LIMITS

Le licenze si basano semplicemente sul numero di connessioni contemporanee. Con la versione gratuita (Free) puoi effettuare una sola connessione per volta (ci sono comunque limiti di licenza e temporali per l’uso continuativo).

Già a partire dalla versione Small, si possono aprire fino a 2 connessioni contemporanee, mentre per le versioni successive, si possono aprire 5-10-15-100 connessioni o anche di più. Tuttavia, la cosa che accomuna tutte le versioni commerciali è l’assenza di limitazioni nascoste, cosa che rende il costo del prodotto assolutamente concorrenziale:

Illimitati dispositivi remoti (anche non presidiati) Illimitati dispositivi dove puoi usare la licenza Illimitati account per gli operatori Illimitati dispositivi in rubrica Nessun limite alle ore di connessione

Sicurezza di livello bancario con crittografia end-to-end, conforme alle normative HIPAA e GDPR

Uno degli aspetti che maggiormente preoccupa le aziende e gli enti governativi quando devono adottare programmi di accesso remoto, è quello relativo alla sicurezza. Un requisito cruciale in tutti i tipi di collegamento e per qualsiasi azienda o ente, per ragioni di privacy, tutela della proprietà intellettuale e protezione da attacchi hacker o ransomware.

Tenendo ben presenti queste richieste, Iperius Remote si impegna a fornire il più elevato livello di sicurezza disponibile con le attuali tecnologie per la trasmissione video e dati.

Tutte le connessioni di Iperius Remote viaggiano in forma cifrata con il protocollo TLS 1.2 o TLS 1.3, su canali HTTPS o WSS. Le trasmissioni video sono protette da crittografia end-to-end e dai protocolli DTLS-SRTP. Queste caratteristiche rendo Iperius perfettamente conforme alle normative GDPR e HIPAA.

La protezione è ulteriormente garantita dalla progettazione del software client, con possibilità di avere password multiple e specifiche, e da una infrastruttura server su data center protetti da attacchi DDOS e certificati ISO 27001.

Confronto con AnyDesk e Teamviewer

Rispetto ai noti concorrenti internazionali, Iperius Remote si presenta perfettamente in linea nelle prestazioni, nell’affidabilità e nella qualità video nella maggior parte delle situazioni in cui lo abbiamo provato.

Sicuramente Iperius ha il grande vantaggio di essere un prodotto italiano, con un supporto che per forza di cose è molto più accessibile dei concorrenti e in grado di rispondere rapidamente a qualsiasi esigenza dei clienti.

Il miglior rapporto prezzo/caratteristiche

Dal punto di vista delle features disponibili, considerando anche la versione Windows, si può dire che non manca davvero nulla per usare Iperius come prodotto principale a livello di azienda per fornire supporto remoto ai clienti. Ad un prezzo estremamente concorrenziale, che parte da soli 8€ al mese, possiamo avere, al pari di Teamviewer e AnyDesk:

Trasferimento file

Rubrica condivisa e rubriche multiple

Chat multi utente

Stampa remota

Area amministrativa web per creare gruppi e operatori, impostare permessi granulari e consultare le statistiche dei tempi di connessione

Screenshot e Registrazione video delle sessioni

Supporto multi-monitor

Screenshot del desktop remoto

Accesso non presidiato (unattended)

Sessioni multi-utente, ovvero la possibilità che più operatori si connettano allo stesso computer remoto

, ovvero la possibilità che più operatori si connettano allo stesso computer remoto Cronologia delle connessioni

Cambio di risoluzione

Inversione della connessione remota / screen sharing

Possibilità di elevazione da utente ad amministratore da remoto

Possibilità di cambiare la risoluzione del computer remoto

Creazione di setup MSI per installazione massiva tramite GPO

per installazione massiva tramite GPO Accesso remoto anche a Android e iOS

Rebranding aziendale: Iperius è l’unico software che ti permette di creare un client personalizzato cambiando anche il nome del programma e la sua icona

Ricordiamo infine che uno dei principali vantaggi di Iperius rispetto ai concorrenti è quello di non avere limitazioni. La licenza riguarda solo le connessioni contemporanee, mentre i dispositivi dai quali possiamo usare Iperius, così come i dispositivi remoti, sono illimitati.

Conclusioni

In conclusione, quanti fossero alla ricerca di una soluzione semplice, affidabile e sicura per il controllo remoto del MAC, troveranno in lperius Remote una la scelta concreta e adatta a tutti. Sia agli utenti privati, che necessitano di accedere al proprio Mac da remoto, sia alle aziende che offrono assistenza ai propri clienti su macOS.

lperius Remote offre tutte le funzionalità necessarie per lavorare in modo efficiente, anche grazie alla sua grande interoperabilità, alle opzioni di abbonamento flessibili e alle robuste misure di sicurezza.

Potete scaricarlo a partire da questo indirizzo