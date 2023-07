iPhone 15, produzione in agosto, Pro Max costerà di più

Due buone notizie per Apple, una meno piacevole per gli utenti: gli ordini di produzione di iPhone 15 sono più alti rispetto a quelli già sostenuti di iPhone 14 e il prezzo di iPhone 15 Pro Max è previsto in aumento rispetto all’attuale iPhone 14 Pro Max.

Questa volta non è un leaker ad anticipare le mosse di Apple, ma Jeff Pu di Haitong Intl Research, analista che negli anni con le sue previsioni ha dimostrato una buona attendibilità. Nel suo ultimo report segnalto da 9to5Mac indica che la produzione di iPhone 15 inizierà nel mese di agosto, in linea con le tempistiche dei rilasci precedenti.

Secondo le informazioni captate dalla catena di fornitura Apple e in base alle stime dell’analista, Apple dovrebbe arrivare a costruttore circa 84 milioni di unità nella seconda metà di quest’anno. Il totale, se raggiunto, costituisce un aumento del 12% rispetto agli ordinativi di Phone 14 nel 2022. Questo significa che Apple prevede una forte domanda per i modelli di quest’anno.

iPhone 15 Pro Max sarà il primo diverso dal Pro

Nello stesso report viene anche indicato l’aumento di prezzo di Phone 15 Pro Max che in USA parte da 1.099€ (tasse escluse), mentre in Italia parte da 1.489€, IVA inclusa.

Purtroppo l’analista non precisa se l’aumento di prezzo sarà globale, o se invece riguarderà solo gli USA dove prezzi non sono già stati aumentati con la serie iPhone 12, come invece è avvenuto in Italia e in diversi altri paesi.

Ma per la prima volta quest’anno e nella storia della famiglia iPhone, il modello iPhone 15 Pro Max offrirà specifiche e funzioni esclusive non presenti nel modello Pro. Finora infatti i due terminali sono stati identici in tutto e per tutto, con l’unica differenza nelle dimensioni di schermo e batteria.

Infatti si prevede da tempo che solo iPhone 15 Pro Max avrà l’obiettivo zoom periscopico e anche sensori fotocamera migliorati costruiti su tre strati. Grazie al primo lo zoom standard e limitato 2-3X visto finora su iPhone potrà arrivare a 6X, mentre il sensore a tre strati offrirà immagini migliori.

Gli analisti vedono lungo e nello stesso report si parla anche di iPhone 16: Apple impiegherà la tecnologia delle metalenti per il sensore di prossimità, una soluzione che potrebbe ridurre sensibilmente le dimensioni del sensore Face ID nelle future iterazioni di iPhone. Come già emerso da precedenti anticipazioni, anche secondo Jeff Pu gli iPhone 16 saranno dorati del nuovo standard Wi-Fi 7.

Tutto quello che sappiamo finora su iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, invece per i prossimi modelli top iPhone 15 Pro e Pro Max si parte da qui.