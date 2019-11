iPhone 11 da 64 GB a 721 €; vi costa meno di iPhone XR!

iPhone 11 da 64 GB scende a meno del prezzo di iPhone XR: solo 721 euro. È questa la novità di qualche minuto fa lanciata da Amazon grazie ad uno sconto nel carrello che si somma ad un ribasso del prezzo “facciale” dello smartphone Apple

L’iPhone 11 (recensito da Macitynet qui) appartiene all’ultima generazione dei telefoni Apple. È stato rilasciato solo a fine settembre e al momento, almeno per alcuni colori, è difficile da trovare su Internet. Tra le sue caratteristiche il nuovo processore (identico a quello del più costoso iPhone 11 Pro) e le due fotocamere di cui una grandangolare. Le fotocamere, che supportano anche lo scatto a bassa luminosità, sono probabilmente la principale novità rispetto ad iPhone XR di cui può legittimamente essere considerato l’erede.

iPhone 11 costa 839 euro. Amazon da qualche giorno ha iniziato a praticare dei piccoli sconti che nel fine settimane hanno portato il suo prezzo per la prima volta sotto gli 800 euro di qualche giorno fa è stato lo sconto a 778 euro, ma adesso addirittura grazie ad un ribasso nel carrello si scende sotto il prezzo dell’iPhone XR che è di 739 euro.

Il prezzo di 721 vale per il modello da 64 GB in colore rosso, Vi consigliamo di comprare subito se non volete perdere l’occasione.

