Su Apple TV+ è in arrivo la serie TV crime Truth Be Told

Dopo la presentazione in anteprima mondiale lo scorso 11 novembre, Apple ha annunciato l’arrivo su Apple TV+ di Truth Be Told, la serie drammatica di stampo crime con Octavia Spencer che entrerà a far parte del catalogo della piattaforma di tv in streaming di Apple.

Truth Be Told racconta le vicende legate alla podcaster Poppy Parnell, che è costretta a riaprire il caso di omicidio che ha reso il suo nome noto in tutto il Paese. Si trova a faccia a faccia con Warren Cave, l’uomo sul quale avrebbe fatto cadere erroneamente le accuse. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Kathleen Barber, che offre uno sguardo al mondo dei podcast true-crime, mettendo in discussione la ricerca della giustizia sulla scena pubblica e facendo riflettere su questo tema.

La serie tv arriverà il 6 dicembre 2019 e ogni venerdì sarà presentata una nuova puntata.

Lo show è stato prodotto da Lauren Neustadter, Reese Witherspoon, Nichelle Tramble Spellman, Octavia Spencer e Kristen Campo.

Nella serie tv, accanto ad Octavia Spencer, recitano Aaron Paul, Lizzy Caplan, Elizabeth Perkins, Michael Beach, Mekhi Phifer, Tracie Thoms, Haneefah Wood e Ron Cephas Jones.

Apple TV+ è il servizio di abbonamento video di Apple, il primo a includere soltanto produzioni originali. E’ stato lanciato il primo novembre in oltre 100 paesi, Italia inclusa. Il servizio è disponibile tramite l’app Apple TV su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e alcune smart TV Samsung, sulle piattaforme Roku e Amazon Fire TV, nonché online alla pagina tv.apple.com, al prezzo di 4,99 euro al mese con sette giorni di prova gratuita. Chi ha acquistato un nuovo dispositivo e computer Apple ha diritto a un anno di Apple TV+ gratuito.

Tutte le informazioni su contenuti, compatibilità e notizie tecniche su Apple TV +le trovate in questa sezione di macitynet.it.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+, prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Invece a questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+. Infine in questo articolo trovate il catalogo completo di Apple TV+ al momento del lancio in Italia.