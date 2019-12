iPhone 11 Pro ricondizionati e garantiti da Amazon: sconto flash fino mezzanotte

Torna lo sconto top di queste giornate di sconti, quello che porta solo a fino a mezzanotte iPhone 11 Pro all’appetibile prezzo di ingresso di 999 euro, lo stesso del Black Friday, solo che questa volta stiamo parlando prodotti “Renewed”, i ricondizionati garantiti per un anno da Amazon, tutti disponibili e in arrivo per Natale.

iPhone 11 Pro, testato da Macitynet in questo articolo, è allo stato attuale il miglior telefono Apple in commercio. Ha bisogno di poche presentazioni con il suo schermo OLED, il potente processore e soprattutto il nuovo comparto fotografico con fotocamera super grandangolare. Tutte le caratteristiche non le possiamo elencare qui; per questo vi diamo sinteticamente la scheda di Amazon.

Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Ricarica veloce con alimentatore da 18W incluso

Ricarica wireless

I prodotti in sconto sono diversi proposti MM Re Phone, un venditore che ha il 95% di giudizi positivi. Ecco qui modelli e prezzi

Come accennato si tratta di prodotti ricondizionati. U prodotto Ricondizionato su Amazon Renewed, come dice Amazon, è stato ispezionato e testato da fornitori qualificati per un aspetto e un funzionamento “come nuovo”, ed è coperto da un 1 anno di Garanzia Amazon Renewed.

Gli sconti scadono a mezzanotte. La spedizione e il recapito sono garantiti per Natale. I pezzi sono pochi per ciascun modello