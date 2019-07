Come risparmiare la batteria di Apple Watch: 5 consigli utili più uno

Come per tutti gli smartphone attualmente presenti sul mercato, anche per Apple Watch la principale preoccupazione degli utenti riguarda la durata della batteria.

Alcuni piccoli trucchetti possono aiutare a superare abbondantemente la giornata anche se ne fate un uso intenso.

Ecco alcuni semplici consigli per iniziare, sin da subito. Naturalmente, si tratta di consigli che non invalidano in alcun modo la garanzia e che risultano assolutamente reversibili, potendo ritornare alle impostazioni di default in qualsiasi momento. Sono validi per qualsiasi generazione di Apple Watch.

Scelta del quadrante

Il display di Apple Watch monta unità OLED e non LCD. Questo vuol dire che i pixel neri consumano molta meno energia di pixel colorati. E’ importante, dunque, per ridurre al minimo il consumo di batteria, scegliere un quadrante con sfondo prevalentemente nero. Al contrario, scegliere facce colorate, visualizzare foto o grande emoji colorate, avrà un impatto negativo sull’autonomia.

Notifiche

Le notifiche in push sullo schermo di Apple Watch rappresentano una delle caratteristiche e delle funzionalità più importanti per l’indossabile di Cupertino. Purtroppo, però, sono proprio queste ad incidere notevolmente sull’autonomia di Apple Watch. Così, è meglio rimuovere le notifiche push per tutte quelle applicazioni non importanti o, comunque, per tutti i messaggi che non necessitano priorità nella visualizzazione.

Entrando nell’applicazione ufficiale Apple Watch da iPhone, è possibile decidere quali, tra le app installate su smartphone, invieranno notifiche all’orologio. E’ possibile selezionare soltanto quelle più importanti, come mail, messaggi e poche altre ancora, evitando che altre applicazioni di poco rilievo inviino notifiche su Apple Watch.

Ciò che manca ancora, è la possibilità di ricevere notifiche messaggi solo per determinati contatti e non per altri. In questo modo, con una sorta di impostazione VIP, si potrebbero ulteriormente ridurre le notifiche importanti, come mail, messaggi e chiamate, soltanto a determinati utenti e non ad altri.

Disattivare animazioni e trasparenze

Animazioni e trasparenze rendono, certamente, l’interfaccia graica di Apple Watch più piacevole e più moderna. E’ chiaro, però, che l’utilizzo prolungato di queste funzionalità possano dare più lavoro alla GPU e, conseguentemente, ridurre la durata della batteria.

Per tentare di incrementare la durata batteria Apple Watch, è possibile spegnere queste due funzioni. Per farlo è sufficiente aprire l’applicazione Apple Watch su iPhone e recarsi nel menù accessibilità.

Ridurre la luminosità

Come su qualsiasi smartphone o tablet la luminosità è elemento che più incide sulla durata della batteria.

Per questo, anche su Apple Watch è consigliabile ridurre la luminosità per incrementare la longevità della batteria. Ci sono due modi per raggiungere lo scopo. Il primo è quello di aprire l’applicazione Apple Watch da iPhone, scegliere l’hub Luminosità e ridurre al minimo lo slider. Questo risultato può essere raggiunto anche da Apple Watch premendo la corona digitale, andando su Impostazioni, e selezionando l’opzione luminosità.

Scala di grigi

Il display di qualità su Apple Watch è una delle caratteristiche più evidenti, con colori vivaci che svettano a prima vista. Purtroppo, però, lo stesso display è quello che più incide negativamente sulla durata della batteria. Ci vuole energia per visualizzare i colori brillanti a schermo e, per questo motivo, è proprio eliminandoli che si riuscirà a risparmiare batteria. Attivando la modalità scala di grigi, infatti, è possibile risparmiare batteria Apple Watch.

Questa impostazione, in realtà, è creata appositamente per le persone che hanno difficoltà a percepire le differenze di colore. Per attivare la modalità scala di grigi è sufficiente aprire l’app Apple Watch su iPhone e aprire Generali, Accessibilità, e attivare infine l’opzione scala di grigi.

Basso consumo

E’ probabilmente la funzione che, più delle altre, permette di risparmiare batteria Apple Watch: l’opzione basso consumo. Quando si è ancora lontani da casa, senza possibilità di ricaricare lo smartwatch, è possibile trasformare Apple Watch in un comune orologio, senza funzionalità smart.

L’opzione basso consumo si attiva semplicemente mantenendo la pressione del tasto laterale per qualche secondo e cliccando su “Basso Consumo”. E’ necessario tenere a mente, però, che per tornare ad avere tutte le funzioni di Apple Watch è necessario riavviare completamente l’indossabile.

