iPhone 12 Pro, per averlo subito (e con sconto) compratelo su eBay

Su Amazon gli iPhone 12 Pro sono andati subito esauriti; oggi dovete attendere un po' per averli comprandoli da grande rivenditore on line; la stessa cosa accade se pensate ad Apple Store e nei negozi… neppure a parlarne.

Ll’iPhone 12 Pro, recensito da Macitynet qui, è l’ultimissimo prodotto di Apple. Ripercorrere le funzioni e le peculiarità non è opportuno in questa sede, ma in sintesi eccone le principali specifiche

Display Super Retina XDR da 6,1″

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

rete 5G

Processore A14 Bionic

Sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Scanner LiDAR

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Apple e tutti i principali rivenditori on line vendono questo modello a 1309 euro

Il venditore è PC Distribution, un eccellente venditore italiano che da sempre offre prodotti Apple a prezzi molto bassi e che ha il 100% di gradimento. Vi ricordiamo che eBay offre una forma di protezione dell’acquisto attraverso il pagamento PayPal

