Ming-Chi Kuo prevede una nuova matrice di lenti “high-end” per iPhone 12

Secondo l’analista-Nostradamus Ming-Chi Kuo l’iPhone 12 integrerà una matrice di lenti di “high-end” nella fotocamera posteriore migliorando la qualità delle immagini. A riferirlo è il sito Macrumors che ha avuto modo di leggere una nota inviata dall’analista agli investitori.

Kuo riferisce che il fornitore di Apple per le lenti premium è Largan, e che rispetto alla tradizionale tempistica degli ultimi due anni Cupertino avrebbe ricevuto componenti simili in anticipo: la produzione dei nuovi iPhone è in ritardo; indiscrezioni riferiscono di un ritardo le quattro e le sei settimane rispetto alla tradizionale tabella di marcia, lasciando immaginare che i nuovi iPhone quest’anno non saranno disponibili prima di ottobre.

L’analista nelle sue note non indica dettagli su questo presunto array di lenti “high-end” ma in una precedente nota aveva riferito che il modello da 6,7″ integrerà diverse migliorie che riguardano la fotocamera posteriore, compresi sensori più grandi, in grado di catturare più luce e quindi migliorare complessivamente la qualità delle immagini.

Sui modelli pro dovrebbe essere presente anche un LIDAR equivalente a quello che si trova a bordo dell’ultimo modello di iPad Pro.

Se volete avere un quadro completo sui prossimi iPhone 12 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo: ricordiamo che Apple prevede di rilasciare quattro modelli di “iPhone 12‌‌” con display OLED in autunno, tra cui un modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un modello da 6,7 ​​pollici. Tutti i dispositivi dovrebbero supportare il 5G e potrebbero sfoggiare un nuovo design che include più di un telaio metallico con bordi piatti come iPad Pro‌ o ‌‌iPhone‌‌ 4.

