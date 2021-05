Da Urbanista le prime cuffie al mondo ad energia solare

Non tutte le cuffie sono uguali, ma quelle di Urbanista sono uniche: la società svedese ha infatti presentato quelle che chiama “Los Angeles”, un modello di cuffie over-ear che si ricarica con la luce solare. Niente più cavi quindi, né custodie con sistema di ricarica incorporato da usare: basta indossarle ascoltandoci la musica mentre si fa una passeggiata o appenderle allo stendino dei panni in balcone per ricaricarne la batteria.

E’ la prima volta che una tecnologia del genere viene incorporata in un dispositivo di questo tipo. L’azienda (con sede a Stoccolma) la chiama “Powerfoyle” ed è creata da Exger, anche questa svedese: in pratica sono state inserite delle celle solari nella facciata esterna dell’archetto che hanno il compito di catturare ogni forma di luce, sia quella proveniente all’aperto che quella di una lampadina in ambiente al chiuso: poi, per mezzo di un apposito convertitore, la trasformano in energia accumulandola nella batteria.

Innovazione e sostenibilità, quindi, per una vera novità mondiale assoluta nel mercato dell’audio. Basta un’ora trascorsa fuori in una giornata di sole – spiega l’azienda – per generare tre ore di riproduzione musicale, due invece se è nuvoloso (stima basata su valori di almeno 30.000 lux). Se si indossano mentre si ascolta la musica in casa e se la stanza in cui ci si trova è ben illuminata, la luce è sufficiente per mantenerle cariche offrendo quindi un’ascolto praticamente illimitato: un’ora di esposizione vicino alla finestra produce un’ora di autonomia (stima questa che invece si basa su valori di almeno 1.000 lux). Ah, la batteria può accumulare energia per un totale di 50 ore di riproduzione continuata.

Per il resto, sono simili a molte altre cuffie di questo tipo. Con la pressione di un pulsante è possibile attivare la cancellazione attiva del rumore (ANC) riducendo istantaneamente il rumore esterno di fondo, oppure si può usare lo stesso bottone per attivare la modalità “Ambient Sound” che permette di sentire quel che accade intorno all’utente senza dover togliere le cuffie e continuando al contempo ad ascoltare la musica in riproduzione.

Si possono ricaricare anche via cavo (usano una spina USB-C) e si collegano ai dispositivi – iPhone, iPad, Android e Windows – tramite Bluetooth 5.0, supportano gli assitenti vocali come Siri o quello di Google e utilizzano morbidi cuscinetti imbottiti sui padiglioni. C’è anche la funzione “On-ear Detection” che, rilevando la pressione sull’orecchio, mette in pausa l’audio quando le cuffie vengono rimosse e lo riavvia quando vengono nuovamente indossate.

Non sono ancora in vendita ma quando si potranno comprare costeranno 199 euro e saranno disponibili in due colorazioni (una di queste è il Midnight Black, che trovate ben rappresentata sia in foto che nel video allegato). I prodotti di Urbanista sono disponibili in oltre 90 paesi e venduti in 30.000 negozi in tutto il mondo e sono in vendita anche sul sito ufficiale dove, nel caso di queste cuffie, al momento è possibile registrarsi per ricevere la notifica via email dell’avvenuta commercializzazione. I prodotti Urbanista sono disponibili anche su Amazon.