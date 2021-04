Per Apple Car sembra vicina la firma con LG e Magna

A dicembre è nata la joint venture tra LG e Magna, e negli scorsi giorni il CEO ha dichiarato che la società è disponibile per Apple Car ed ora arriva una nuova anticipazione secondo la quale l’accordo con Cupertino sembra ormai vicino.

La notizie non sorprende perché Magna è indicato come un potenziale costruttore a contratto per Project Titan di Apple fin dal 2016, quando i piani trapelati di Cupertino per il mondo automotive erano ancora confusi e incerti. Negli scorsi mesi però le indiscrezioni su Apple Car sono tornate a intensificarsi dopo anni di misterioso silenzio.

Prima con le voci di un accordo tra Apple e KIA Hyundai, affare naufragato perché il costruttore sudcoreano ha rivelato ai media le trattative incorso, ma più probabilmente perché pochi o nessun marchio di automobili desidera mettere in secondo piano il proprio brand per diventare un costruttore a contratto di Apple. Per di più con il rischio di veder entrare Cupertino nel proprio settore temendo una rivoluzione epocale come è avvenuta con iPhone e iPad.

Ma dalle prime incerte indicazione su Project Titan di oltre 6 anni fa fino ad arrivare al possibile contratto per produrre Apple Car dei giorni nostri, sono di volta in volta emersi come possibili partner nomi illustri del settore, tra cui più volte BMW e persino Ferrari.

Tenendo conto di tutti gli innumerevoli sviluppi risulta difficile prevedere se l’accordo tra Apple e LG Magna per Apple Car segnalato da Korea Times andrà a buon fine, ma i presupposti ci sono tutti. La joint venture nata a dicembre dello scorso anno sembrava già puntare in questa direzione, prima ancora che entrassero in circolazione le voci di Kia Hyundai.

Ma soprattuto prima Magna ed ora con la collaborazione di LG, questa società il cui nome è conosciuto solo dagli addetti ai lavori, produce batterie, motori e altre componenti che vengono impiegate nelle auto elettriche di Ford, General Motors, BMW e persino Tesla. Prima ancora Magna costruisce auto per diversi marchi illustri, tra cui anche Mini e Jaguar.

