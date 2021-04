Un mockup di iPhone 13 mostra il notch più piccolo

Un filmato e alcune immagini condivise dal sito giapponese Mac Otakara mostrano il presunto mockup (una sorta di prototipo realizzato a scopo illustrativo o meramente espositivo) di un iPhone 13 Pro stampato in 3D, evidenziando un notch più piccolo rispetto all’attuale e piccoli cambiamenti come il riposizionamento dell’apertura dell’altoparlante e della fotocamera frontale.

Da quello che si vede nel mockup, Apple intende spostare l’apertura dell’altoparlante sotto la cornice superiore dello schermo, in linea con una precedente indiscrezione e foto riportata dal sito Macrumors che evidenzia cambiamenti simili.

Il presunto mockup di iPhone 13, presumibilmente basato su design in circolazione e ottenuti in anteprima dai produttori di custodie, mostra anche lo spostamento della fotocamera frontale alla sinistra del notch. Il sito Mac Otakara riferisce le presunte dimensioni esatte del notch: 5.35 mm in altezza (contro i 5.30mm dell’iPhone 12 Pro) e 26,80mm in larghezza (contro i 34,83 mm di iPhone 12 Pro); il notch dovrebbe essere in altre parole più piccolo in larghezza e di qualche mm più grande in altezza.

Indiscrezioni che riferiscono dell’arrivo di iPhone con un notch più piccolo circolano da tempo, già dopo la presentazione di iPhone X, il primo con il sistema di tema delle fotocamere TrueDepth, con tecnologie che consentono di mappare con precisione la geometria del volto dell’utente.

A parte il notch ridotto e il riposizionamento degli elementi citati, non sembrano esserci altre novità relativamente ad altri elementi di design esterni al dispositivo.

Tra le novità che dovremmo vedere su ‌iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max: il supporto per ProMotion, tecnologia con refresh rate più alti fino a 120Hz, l’adozione del SoC A15, migliorie sul versante fotocamere e disponibilità di nuovi colori e rivestimenti. Tutto quello che sappiamo finora dei futuri iPhone 13 è riassunto in questo articolo.

