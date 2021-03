iPhone 13 con notch più piccoli, le prime presunte foto

Da quando Apple ha presentato iPhone X sentiamo parlare di intagli più piccoli in arrivo sugli smartphone di Cupertino: per la prima volta le foto dei presunti pannelli in vetro destinati ai prossimi iPhone 13 sembrano confermare l’arrivo di notch più piccoli.

Le foto che circolano in rete mostrano i presunti pannelli in vetro destinati agli iPhone 13, questo per i futuri modelli da 5,4”, 6,1” e 6,7”, tutti e tre con notch più piccoli grazie a una diversa disposizione delle componenti. Infatti stando alle immagini sembra che Apple ridurrà le dimensioni dell’intaglio spostando lo speaker superiore più in alto, posizionandolo nel bordo superiore.

Nello scatto sono mostrati pannelli in vetro per display in tre dimensioni, quindi rispettivamente per i prossimi modelli evoluzione degli attuali: un iPhone 13 mini da 5,4”, iPhone 13 da 6,1”, iPhone 13 Pro da 6,1” infine iPhone 13 Pro Max da 6,7”. Tenendo presente la fonte delle immagini, il riparatore iRepair come segnalato da MacRumors, e le tempistiche di lancio è consigliabile accogliere questa anticipazione con molta cautela.

Questo perché raramente i riparatori ottengono parti e componenti per nuovi smartphone che arriveranno sul mercato solo tra diversi mesi. L’altra ipotesi è che invece dei pannelli del display si tratti di protezioni per lo schermo. I costruttori di accessori ottengono schemi e immagini CAD in anticipo per progettare e costruire gli accessori per tempo, ma siamo ancora distanti dal lancio.

