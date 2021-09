iPhone 13, i problemi di produzione allungano l’attesa

Nella catena di fornitura Apple per gli iPhone 13 (qui la recensione di iPhone 13 Pro) vengono segnalati problemi di produzione che rischiano di prolungare l’attesa degli utenti che li hanno già preordinati o che si apprestano a farlo.

L’origine sembra scaturire dalla capacità di produzione limitata delle componenti per il sistema di fotocamere in Vietnam, anche per frequenti stop e produzione a singhiozzo dovuti al peggioramento della pandemia di Covid nel Paese. La situazione risulta ulteriormente complicata dagli elevati standard di qualità richiesti da Apple e dalla forte domanda per gli iPhone di ultima generazione.

Le componenti indicate sono per lo più parti necessarie per costruire i sensori stabilizzati delle fotocamere presenti in tutti gli iPhone 13, una tecnologia che Apple ha introdotto per la prima volta nel 2020 ma solo su iPhone 12 Pro Max. Il balzo da un solo modello dello scorso anno a tutti gli iPhone 13 di quest’anno contribuisce a mettere sotto stress la catena di fornitura, che si è trovata a incrementare la produzione, rispettando gli standard richiesti da Apple, nel mezzo di una nuova ondata di restrizioni per Covid in Vietnam, dove si trova uno dei principali fornitori di queste componenti.

I problemi di produzione degli iPhone 13 dovrebbero essere risolti a breve, verso la metà di ottobre, stando a quanto riporta Nikkei Asia. Invece sul versante degli assemblatori, Foxconn, Pegatron e Luxshare per il momento non sembrano particolarmente colpiti dagli stop di produzione dovuti al blocco dei consumi di energia decisi dalla Cina per contrastare l’impennata del costo del gas.

Viceversa secondo altre testate, tra cui anche DigiTimes, i fornitori di Taiwan per le componenti delle fotocamere in questione, stanno dando la massima priorità agli ordinativi di Apple per gli Phone 13, Questo perché le vendite di terminali Samsung non hanno raggiunto i livelli sperati per questo trimestre e le forniture ad Apple risultano più proficue e stabili rispetto a principali marchi Android, cinesi inclusi.

La recensione di iPhone 13 Pro di macitynet è disponibile qui.