iPhone 13 mini ci sarà anche se le vendite del 12 mini non brillano

Da mesi circolano report che indicano vendite di iPhone 12 mini inferiori alle previsioni di Cupertino, in ogni caso sembra che Apple manterrà questo formato anche per la nuova generazione in arrivo quest’anno e che produrrà iPhone 13 mini.

In realtà prima del lancio c’era grande attesa per uno degli iPhone più compatti e leggeri di sempre, il terminale più piccolo di Cupertino fin dal primo iPhone SE del 2016. Ma le segnalazioni delle vendite inferiori alle aspettative sono iniziate ad apparire a gennaio, con un report di Morgan Stanley che indicava iPhone 12 mini solo al 6% di tutte le vendite dei nuovi iPhone 12 in USA al lancio.

Report di questo tipo sono proseguiti fino a febbraio, indicando un calo degli ordinativi di Cupertino per questo modello, anche per assegnare più capacità di produzione agli iPhone 12 Pro. Nei primi giorni di febbraio un analista di JP Morgan è arrivato addirittura a prevedere che Apple avrebbe interrotto completamente la produzione di iPhone 12 mini.

Tra le ragioni indicate per le vendite contenute, la presenza a listino di diversi iPhone compatti proposti a prezzi più contenuti, tra cui iPhone SE 2020 ma anche iPhone XR e iPhone 11 che Apple continua a proporre a listino. iPhone SE in Italia parte da 499 euro, iPhone 11 da 719 euro, mentre iPhone XR costa 619 euro: invece per iPhone 12 mini si parte da 839 euro. Secondo gli analisti Apple puntava iPhone 12 mini sopratutto per USA ed Europa, ma gli utenti costretti a casa per la pandemia sembrano preferire terminali con schermi più grandi.

Secondo le ultime anticipazioni sulla nuova gamma iPhone di quest’anno, Apple riproporrà gli stessi quattro formati di quest’anno, con design solo leggermente rivisto e miglioramenti nei comparti hardware principali, indicando così che ci sarà anche un iPhone 13 mini. È possibile che Cupertino preveda vendite superiori a quelle attuali con la progressiva rimozione dei lockdown e la maggior attrattiva di un terminale con specifiche tecniche superiori rispetto ai modelli precedenti proposti a prezzi più abbordabili.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max. Invece per chi è interessato ad Android si parte da questa pagina.