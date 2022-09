Offerte Amazon del 5 Settembre con sconti fino al 48% su Apple, Amazon, Samsung, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1376,10 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

NETGEAR Router Wi-Fi 6 AX2400 RAX30, Nighthawk a 5 Stream Fino a 2.4 Gbps, Fino a 125 m2 di Copertura e 20 Dispositivi In offerta a 134,99 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino a 1 ott 22

NETGEAR GS110EMX Switch PoE Smart Managed Plus Gigabit/10G Ethernet a 10 Porte, con 2 10G/Multi-gig, Montaggio su Desktop/su Rack In offerta a 195,99 € – invece di 259,90 €

sconto 25% – fino a 1 ott 22

NETGEAR Router WiFi 6 AX5 Nighthawk 5 flussi (RAX43) ? WiFi AX4200 (fino a 4.2 Gbps) | Copertura fino a 150 m² In offerta a 189,99 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 1 ott 22

NETGEAR Nighthawk AX8 Router WiFi 6 RAX70, 8 Flussi simultanei con velocità AX6600 TriBand (fino a 1,8 Gbps), Copertura 175 m² In offerta a 249,99 € – invece di 329,99 €

sconto 24% – fino a 1 ott 22

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport – Veri auricolari Wireless sportivi, Oxygen, Blu, Senza Accessori In offerta a 159,00 € – invece di 350,00 €

sconto 55% – fino a 7 set 22

Bang & Olufsen Beosound A1, 2a Generazione, Cassa Bluetooth Portatile e Impermeabile con tre Microfoni, Alexa e Cavo USB-C ,Lo Speaker offre fino a 18 Ore di Riproduzione, Nero (Black Anthracite) In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a 7 set 22

Bang & Olufsen Beoplay EQ – Auricolari Bluetooth Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 229,00 € – invece di 399,00 €

sconto 43% – fino a 7 set 22

Bang & Olufsen Beoplay HX – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear da Gaming con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono per Xbox Series X|S, Xbox One, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 7 set 22

Bang & Olufsen Beolit 20, Potente Cassa Bluetooth Portatile con Caricatore Wireless Integrato, Grigio (Grey Mist) In offerta a 399,00 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 7 set 22

Dji Mavic Air 2 Fly More Combo Con Care Refresh – Drone Con Videocamera 4K In Ultra Hd, Foto Da 48 Megapixel, Sensore Cmos Da 1/2 “, Grigio In offerta a 879,00 € – invece di 1109,00 €

sconto 21% – fino a 7 set 22

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 24,99 € – invece di 59,99 €

sconto 58% – fino a 7 set 22

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 21,99 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino a 8 set 22

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a 7 set 22

Echo Auto – Porta Alexa in auto con te In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 36,99 € – invece di 94,98 €

sconto 61% – fino a 7 set 22

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 30,99 € – invece di 81,98 €

sconto 62% – fino a 7 set 22

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 45,99 € – invece di 106,98 €

sconto 57% – fino a 7 set 22

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Blu + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 45,99 € – invece di 106,98 €

sconto 57% – fino a 7 set 22

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 51,99 € – invece di 119,98 €

sconto 57% – fino a 7 set 22

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 33,99 € – invece di 84,98 €

sconto 60% – fino a 7 set 22

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 27,99 € – invece di 71,98 €

sconto 61% – fino a 7 set 22

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 22

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 7 set 22

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 7 set 22

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 7 set 22

Hp Sprocket Stampante Fotografica Istantanea Portatile, 5.8 X 8.7 Cm, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 139,90 €

sconto 29% – fino a 7 set 22

