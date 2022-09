iPhone 14 Pro spacca i record di velocità con il benchmark AnTuTu

Notevoli miglioramenti alle prestazioni di iPhone 14 Pro (si ordina anche su Amazon): è il risultato del test benchmark di AnTuTu che simula l’uso nella vita reale dei dispositivi da poco condotto su due unità della serie Pro degli ultimi smartphone di Apple, ovvero gli unici che montano il più recente processore A16 Bionic (gli altri due iPhone 14 e 14 Plus della serie infatti usano ancora il chip A15 Bionic dell’anno scorso).

I risultati riscontrati sono nettamente migliori del previsto, specie tenendo conto dei precedenti test di benchmark eseguiti con Geekbench 5, che puntavano principalmente ad un aumento della velocità del 17% rispetto alla generazione Pro dell’anno scorso. Il resto dei numeri di questo precedente test segnavano un punteggio di 1.887 in single-core e 5.455 in multi-core, in crescita quindi rispetto ai rispettivi 1.797 e 4.659 registrati l’anno scorso su iPhone 13 Pro.

I benchmark AnTuTu, segnalati da MySmartPrice, tuttavia sono più interessanti perché, anziché misurare la potenza grezza, determinano i miglioramenti che le persone possono aspettarsi nell’uso della vita reale, valutando non solo la CPU ma anche i core GPU del processore grafico, la memoria MEM e l’esperienza utente UX.

Per la simulazione sono stati presi in esame sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max (entrambi dotati di 6 GB di RAM) nella versione con 1 TB di capacità. Il risultato è che per quanto riguarda la GPU, il primo ha ottenuto un punteggio complessivo di 978.147, mentre il Max si ferma a 972.936; riguardo la CPU invece i punteggi sono rispettivamente di 246.572 e 241.999.

Stando a quanto afferma AnTuTu quindi rispetto ad iPhone 13 Pro, il miglioramento generale è del 18,8%, con un incremento del 17% per la CPU e del 28% per la GPU. E quest’ultima – dicono – è migliorata sensibilmente rispetto a quel che si è visto negli ultimi anni per qualsiasi smartphone lanciato sul mercato.

In generale comunque questi telefoni registrano un miglioramento per ciascuno dei quattro aspetti presi in esame – come dicevamo CPU, GPU, MEM e UX – sicché entrambi gli smartphone top iPhone 14 Pro riescono a registrare un nuovo livello massimo. Soprattutto, questi punteggi sono migliori di quanto ci si potesse aspettare, specie considerando il fatto che Apple durante l’evento ha detto relativamente poco sul nuovo processore A16 Bionic.

