Cubot P50, l’Android economico a cui non manca nulla costa appena 154 euro

Tra gli smartphone Android economici, ma dotati di buone caratteristiche tecniche, proponiamo Cubot P50. Adesso in offerta, costa poco più di 150 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Cubot P50 arriva sul mercato con uno schermo HD di dimensioni di 6,21 pollici. Il design e le dimensioni sono di tutto rispetto: minimale e moderno, propone uno schermo con design a goccia, restituendo un’esperienza d’suo immersiva quando si tratta di guardare contenuti o quando si gioca. Il retro è realizzato con una finitura opaca, che gli conferisce un design più elegante, oltre a non lasciare impronte, altro aspetto importante per gli utenti.

Il telefono ha una RAM di 6 GB e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre un altro punto di forza è la capacità della batteria 4.200 mAh, in grado certamente di portare a sera lo smartphone, anche con un utilizzo intenso.

Cubot P50 propone sul retro una tripla fotocamera posteriore, con al camera principale da 12MP Sony e un obiettivo macro da 5MP. Sul frontale, invece, la camera selfie è da ben 20 MP. Quanto al processore, il terminale è alimentato da mediate MT6762, Octa-Core.

Cubot P50 viene proposto in offerta lancio a partire da poco più di 150 euro nella configurazione con 6 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. Supporta, ovviamente, tutti i servizi Google, quindi ha il Play Store pre installato, e grazie al modulo NFC è possibile anche sfruttare Google Pay per i pagamenti in mobilità, associando una propria carta di credito al Wallet di Big G.

Potete acquistarlo direttamene a questo indirizzo.