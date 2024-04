Tesla Model 3 Performance svelata dal codice sorgente

Per Tesla pare stia diventando sempre più difficile mantenere il segreto su Model 3 Performance. Su quella che si preannuncia forse come l’auto Tesla più divertente da guidare, l’azienda ha infatti cercato di mantenere un certo riserbo, quantomeno per non rovinare l’effetto sorpresa prima della presentazione ufficiale.

L’annuncio era stato fissato per la prima metà del 2024, perciò dovrebbe ormai essere questione di settimane; ed è proprio in questa fase che, volente o nolente, stanno scappando fuori alcune informazioni interessanti.

Cosa sapevamo finora

Nei mesi scorsi sono state infatti avvistate alcune unità all’estero, in particolare due in Spagna verso la fine di febbraio e, poche settimane fa, una completamente scoperta parcheggiata accanto a un camion con il logo del Kennedy Space Center della NASA.

Da queste poche immagini i più attenti hanno subito notato la presenza di una fascia più aggressiva e ruote più grandi rispetto alle Model 3 RWD e Long Range, oltre a sedili da corsa avvolgenti, un diffusore posteriore più grande e uno spoiler.

Tesla Model 3 Performance, le novità delle ultime ore

Nelle scorse ore i membri del Tesla Motors Club sono riusciti a reperire alcune interessanti informazioni sul veicolo spulciando il codice sorgente della pagina del sito ufficiale da cui ordinare la Model 3 base in Gran Bretagna.

Una delle caratteristiche chiave appare in una delle frasi pubblicitarie con cui Tesla promuoverà il veicolo in fase d’ordine, dove si legge «Le nuovissime unità di trasmissione ad alte prestazioni forniscono più di 500 cavalli [forse 505 CV, ndr] e una accelerazione 0-60 mph (da zero a 100 Km/h, ndr) in “secondi”. Benvenuto nella Model 3 più potente di sempre». A tal proposito se il numero di potenza erogata è corretto allora l’indiscrezione di 2,9 – 3,1 secondi che circolava nelle scorse settimane diventa effettivamente credibile.

L’azienda parla anche di cruscotti anteriore e posteriore ridisegnati, di un nuovo diffusore posteriore e di uno spoiler in fibra di carbonio che lavorano insieme per ottimizzare la stabilità alle alte velocità.

Il veicolo appare anche dotato della chiacchierata modalità Pista V3 che farebbe uso di sospensioni adattive completamente nuove «alimentate dal software interno per offrire un migliore controllo senza sacrificare l’usabilità e il comfort» e di un sistema di personalizzazione della manovrabilità, dei controlli di stabilità e di «frenata rigenerativa».

Ci sono anche modifiche al telaio che promettono una risposta più precisa all’input del conducente, e vari miglioramenti alla sensibilità del pedale e alla gestione del calore per una frenata costante a tutte le velocità.

Si parla poi di «ruote leggere e sfalsate che offrono una risposta in curva più precisa, una maggiore trazione in uscita e un’aerodinamica ottimizzata» e di decorazioni in fibra di carbonio in esclusiva per questo modello.

Le righe di codice confermano infine la presenza di un nuovo design per il sedile, con supporti laterali e un cuscino che mantengono il conducente in posizione contemporaneamente a una migliore ventilazione.

Quando arriva

Trattandosi di informazioni che dovevano essere ancora riservate e ad uso esclusivo interno di Tesla, non sappiamo se le frasi pubblicitarie contenute nel codice sorgente resteranno tali anche all’atto della pubblicazione della pagina d’ordine. Più difficile invece è che queste caratteristiche chiave del veicolo non siano reali data la fonte da cui provengono. Per conferme o smentite dovremo comunque attendere l’annuncio ufficiale ormai prossimo.

Su Model 3 Performance è tutto quel che sappiamo al momento, ma di Tesla c'è tanto altro che potete scoprire sfogliando questa sezione del nostro sito; come ad esempio la notizia delle ultime ore relativa al fatto che le auto Tesla a Dubai sono riuscite a superare alluvione e allagamenti dei giorni scorsi.