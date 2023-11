iPhone 15 già pronti per carica wireless Qi2 e accessori in arrivo

A breve è previsto l’arrivo dei primi caricabatterie wireless e accessori con supporto allo standard Qi2, basato su Apple MagSafe, tecnologia introdotta da Apple ormai da anni e già supportata dagli iPhone 15.

L’arrivo di prodotti di questo tipo è indicato in un comunicato diramato dal Wireless Power Consortium (WPC), il consorzio di aziende che si occupa di creare e promuovere l’adozione nel mercato delle interfacce standard Qi e Qi2: tecnologie di ricarica senza fili.

Lo standard Qi2 (ne abbiamo parlato in dettaglio qui) è stato annunciato a inizio anno; è basato su Apple MagSafe e arriva a 13 anni di distanza dal primo standard Qi. Qi2 integra il Magnetic Power Profile, il profilo di potenza magnetica, in altre parole i dispositivi che sfruttano lo standard Qi2 impiegano la stessa tecnologia con gli anelli magnetici usati da Apple.

La carica wireless Qi2 parte da Apple

A fornire le basi per la creazione dello standard Qi2 è stata proprio Apple, prendendo come riferimento la tecnologia MagSafe già presente da anni nei dispositivi della multinazionale di Cupertino, impiegata per la prima volta con la generazione iPhone 12.

Apple ha integrato il supporto alla ricarica Qi2 negli iPhone 15. Ora il WPC annuncia che ci sono oltre 100 nuovi dispositivi Qi2 in fase di test, i primi dei quali arriveranno presto sul mercato, in tempo per Natale, inclusi caricabatterie di produttori quali Belkin, Mophie, Anker e Aircharge.

Qi2 supporta il Magnetic Power Profile (lo stesso principio del MagSafe) garantendo che il dispositivo a batteria e quello di ricarica siano perfettamente allineati attraverso l’uso di magneti. Qi2 consente di evitare disallineamenti e sprechi di energia, e quindi impedire il surriscaldamento di smartphone e altri accessori, con ovvi vantaggi anche per la batteria.

La presenza di magneti assicura una maggiore velocità di ricarica: l’attuale standard Qi arriva a 7,5W, mentre Qi2 raddoppia a 15W. Nelle specifiche tecniche degli iPhone 15 Apple indica solamente la compatiblità con Qi a 7,5W con potenza massima fino a 15W con accessori MagSafe.

iPhone 15 già pronti per Qi2 con l’incognita potenza

Quindi è possibile che con la disponibilità dei primi accessori e caricabatteria Qi2 anche gli iPhone 15 potranno sfruttare la maggiore potenza di ricarica. Tra gli altri vantaggi della nuova tecnologia la possibilità di ricaricare accessori e dispositivi con forme e design non perfettamente piatti, come invece è stato richiesto finora.

Si prevede che sia Apple che Samsung presenteranno sempre più dispositivi e accessori con standard di ricarica wireless Qi2: in linea generale futuri smartphone e accessori Qi2 di marchi diversi potranno funzionare insieme.

