Anche in Italia lo smartwatch Amazfit Active

Amazfit, marchio parte del gruppo Zepp, offre anche in Italia il nuovo smartwatch Amazfit Active, indciato come progettato “per chi desidera condurre uno stile di vita sano e attivo”.

Questo smartwatch dal prezzo accessibile consente di tenere sotto controllo parametri importanti per la salute fisica e il benessere in generale, come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

I modelli nelle colorazioni Petal Pink e Midnight Black hanno una struttura rinforzata con un telaio in lega di alluminio, mentre il modello Lavender Purple utilizza materiali diversi: il telaio è in acciaio inossidabile e il cinturino dell’orologio è in pelle vegana.

Tutti i modelli hanno un display AMOLED HD da 1,75 pollici. L’utente può scegliere scegliere tra oltre 80 quadranti di orologi, o creare e posizionare le proprie foto o disegni originali sul display.

Secondo il produttore, Amazfit Active può funzionare per 14 giorni con una singola carica della batteria e fino a un mese in modalità di risparmio della batteria.

Dopo l’abbinamento a uno smartphone, consente chiamate tramite Bluetooth, supporta l’assistente vocale Alexa e permette di monitora vari parametri legati alla salute tra cui: frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e saturazione del sangue.

Il produttore riferisce inoltre di funzionalità che supportano “il processo di rigenerazione” e “registrano in modo completo le condizioni fisiche e mentali”.

“Zepp Aura”, soluzione a pagamento, legge i dati biometrici tramite l’orologio e, in base a questi dati, consente di regolare i suoni in tempo reale per rendere più facile e più efficace l’addormentarsi o il rilassarsi, anche durante il giorno.

“Readiness” crea e presenta un rapporto completo che mostra il livello di salute generale di un utente su una scala di 100 gradi, calcolata in base a diversi fattori, tra cui la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e l’attività fisica del giorno precedente.

“Zepp Coach” è un allenatore virtuale per fitness e corsa. In base all’obiettivo che l’utente desidera raggiungere, il personal trainer prepara piani di allenamento individuali, aggiornati settimanalmente.

Ulteriori supporti per gli utenti di Amazfit Active possono essere forniti da report che presentano gli effetti dell’allenamento in termini di esercizio aerobico e anaerobico, il livello di fatica e sovraccarico, nonché il tempo necessario per un completo periodo di rest.

Amazfit Active vanta GPS preciso, supporta 120 discipline sportive, consente l’importazione di file di percorso, è impermeabile (5 ATM) e può inviare dati di allenamento tramite l’applicazione Zepp a piattaforme esterne: Apple Health, Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive e Strava.

In Italia, Amazfit Active è disponibile su Amazon e presso altri partner commerciali. Nel momento in cui scriviamo il prezzo dello smartwatch nei colori Midnight Black e Petal Pink è di € 129,90. La variante Lavender Purple sarà disponibile al prezzo di € 149,90.