iPhone 15 e 15 Pro, ecco la capacità della batteria di ogni modello

Apple non pubblicizza mai le capacità delle batterie per la sua nuova linea smartphone, e neppure con iPhone 15 ha fatto eccezione, limitandosi soltanto a precisare che si tratta di smartphone in grado di durare un’intera giornata.

Tuttavia, MySmartPrice ha ottenuto le informazioni sulla batteria da un database regolamentare cinese. La lista regolamentare cinese rivela che l’iPhone 15 ha una batteria da 3.349mAh (capacità nominale) e una potenza di 12,981Wh, mentre l’iPhone 15 Pro ha una batteria da 3.274mAh e una potenza di 12,70Wh.

Batteria iPhone 15

Ecco le capacità delle batterie per l’intera gamma di iPhone 15:

• iPhone 15: 3.349mAh

• iPhone 15 Plus: 4.383mAh

• iPhone 15 Pro: 3.274mAh

• iPhone 15 Pro Max: 4.422mAh

In confronto, ecco la capacità delle batterie per la gamma di iPhone 14 del 2022:

• iPhone 14: 3.279mAh

• iPhone 14 Plus: 4.325mAh

• iPhone 14 Pro: 3.200mAh

• iPhone 14 Pro Max: 4.323mAh

Lo stesso database ha rivelato con precisione le capacità delle batterie per tutti e quattro i modelli di iPhone 14 prima del lancio di tali dispositivi l’anno scorso.

Nonostante gli incrementi marginali mostrati sopra, Apple non ha evidenziato miglioramenti alla durata della batteria per i suoi nuovi modelli di iPhone 15 rispetto ai loro predecessori diretti, presumibilmente perché eventuali differenze sono trascurabili nell’uso quotidiano.

Questo va in contrasto con una moltitudine di voci di corridoio precedenti all’evento di Apple, che suggerivano miglioramenti significativi di efficienza del chip a 3nm dell’A17 Pro. Così non sembra essere.

Secondo Apple, la durata approssimativa della batteria di ciascun modello di iPhone 15 è di 20 ore per iPhone 15, di 25 per iPhone 15 Plus, 23 per iPhone 15 Pro e 29 per iPhone 15 Pro Max.

Si tratta di dati corrispondenti esattamente ad iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Naturalmente, è possibile che i miglioramenti di efficienza possano comunque portare a prestazioni leggermente migliori nell’uso di tutti i giorni, ma non lo si saprà fino al rilascio effettivo.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 sono stati annunciati da Apple all’inizio di questa settimana e saranno disponibili per il preordine da oggi. I dispositivi saranno lanciati il 22 settembre. A questo indirizzo tutto su iPhone 15 Pro, mentre qui tutte le novità della linea standard.

Su questa pagina lo stato dei preordini partiti oggi di iPhone 15 nelle varie versioni.