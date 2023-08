Apple A17 di iPhone 15 Pro, un leaker anticipa Apple

Per la presentazione di Apple e tutti i dettagli occorre aspettare il 12 settembre, ma le specifiche tecniche principali di Apple A17 Bionic emergono già ora in largo anticipo grazie alle informazioni provenienti da unknownz21, così come si firma su X – Twitter il leaker ritenuto da tempo attendibile.

Come il modello attuale metterà a disposizione 6 core di calcolo CPU affiancati da 6 core grafici GPU, uno in più rispetto ad Apple A16. Aumenterà anche la frequenza di funzionamento massima a 3,7 GHz, contro i 3,46 GHz di A16 che è realizzato con processo a 4 nanometri.

Nell’elenco delle specifiche trapelate c’è anche la memoria DRAM a bordo, pari a 6GB con tecnologia LPDDR, sigla che indica memoria SDRAM a doppia velocità dati e basso consumo. Il quantitativo è identico agli iPhone 14 Pro attuali, anche se in precedenza era stato previsto l’aumento a 8GB, come in realtà era già successo l’anno scorso in vista della serie iPhone 14.

Sul possibile upgrade della RAM a 8GB negli iPhone 15 Pro il leaker dichiara che è improbabile ma non impossibile. Infine, come ampiamente noto e atteso, si precisa che Apple A17 verrà costruito con il processo di produzione più avanzato di TSMC a 3 nanometri.

Sulla carta ci si aspetta che Apple A17 offrirà un miglioramento delle prestazioni compreso tra il 10-15%, mentre la riduzione dei consumi di energia potrebbe arrivare fino al 30%, sempre rispetto alla generazione precedente. La presenza di un core GPU aggiuntivo lascia prevedere un balzo consistente anche per le prestazioni grafiche.

Apple A17 – t8130 – Coll 6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18). — Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023

Anche se la fonte è ritenuta attendibile, la conferma definitiva di specifiche e soprattutto delle prestazioni si potrà avere solo con il lancio di Apple e quando i terminali saranno consegnati agli utenti.

Gli iPhone 15 Pro sono attesi con spazio di archiviazione fino a 2TB. Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.