Huawei Watch GT 4 offre più funzioni smart con stile

Huawei annuncia lo smartwatch Watch GT 4 con design sofisticato e funzionalità da top di gamma destinate al benessere e al fitness. La serie di indossabili Huawei Watch GT, spiega la società, incarna lo spirito “Grand Tourer” che si propone di offrire smartwatch affidabili e dotati di funzionalità di fascia alta.

Lo smartwatch è disponibile in due varianti da 46 mm e 41 mm, caratterizzato da un elegante design glamour ispirato alla gioielleria. Con sette diverse combinazioni di colori, il dispositivo si adatta a diversi stili. Per il pubblico femminile, c‘è una versione da 41 mm con maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate.

Huawei Watch GT 4 integra tecnologie all’avanguardia per uno stile di vita sano, con funzionalità come il Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 e la Consapevolezza della respirazione nel sonno. Utilizzando la tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali HUAWEI TruSeen 5.5+, HUAWEI WATCH GT 4 offre una lettura della frequenza cardiaca anche durante l’attività fisica, come la corsa o il salto della corda.

Inoltre, la versione aggiornata di HUAWEI TruSleep 3.0 fornisce un’analisi migliorata dei cicli del sonno e la Consapevolezza della respirazione nel sonno rileva eventuali irregolarità nella respirazione durante il riposo notturno.

Uno smartwatch per il fitness

L’indossabile introduce nuove funzionalità per l’esperienza fitness, grazie agli anelli attività che sono stati migliorati e il tracciamento satellitare GNSS che offre una precisione del posizionamento del 30% superiore rispetto ai modelli precedenti.

Inoltre, HUAWEI WATCH GT 4 presenta la nuova app “Rimani in forma”, che consente una gestione avanzata delle calorie e fornisce consigli personalizzati sulla base delle esigenze specifiche dell’utente. Lo smartwatch offre anche accesso a oltre 100 modalità sportive, tra cui discipline come il padel e gli e-sport.

Quanto all’autonomia, garantisce una durata della batteria fino a 2 settimane per la versione da 46 mm e fino a 7 giorni per la versione da 41 mm, ed è compatibile con dispositivi iOS e Android.

Prezzi e disponibilità

Huawei Watch GT 4 è già disponibile su Huawei Store in Italia. Durante il periodo di lancio, dall’14 settembre al 15 ottobre, l’acquisto di Huawei WATCH GT 4 include un anno di estensione della garanzia commerciale e gli auricolari Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio.

Il prezzo varia a seconda della versione scelta, con opzioni che vanno da € 249,90 a € 399,90. Potete trovare tutti i dispositivi del marchio anche su Amazon a questo indirizzo.

