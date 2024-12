Black Friday ultimo giorno: le più stupefacenti luci Natale Twinkly ancora in sconto

Pubblicità

Vi abbiamo parlato molte volte in questi giorni del Black Friday di Twinkly perchè, contrariamente al passato, abbiamo trovato tanti prodotti in conto del marchio di luci italiano noto per produrre le migliori luci smart del mondo.

I prodotti più noti i Twinkly sono le stringhe che vengono usate per decorare gli alberi di Natale. Molto famose sono Icicle (perfette per una grondaia o un balcone) e Courtain (da mettere alle finestre) ma questa ultima giornata, prima che gli sconti finiscano, vogliamo portare la vostra attenzione su dieci set molto particolari.

Stiamo parlando di prodotti originali, poco noti o nuovissimi che non probabilmente neppure sapevate che esistessero ma che una volta visti all”opera sicuramente scateneranno la vostra fantasia nel campo degli addobbi di Natale.

Ovviamente tutte le luci che vedete qui sotto sono personalizzabili con la ben conosciuta app Twinkly con decine e decine di disegni differenti.

Per la porta: Corona di Natale a 89 € (invece che 109,99 €)

Il primo prodotto che vi indichiamo non è originalissimo, in verità. L’avete visto molte volte nei film americani, ma da noi non è molto frequente. Parliamo di una ghirlanda, perfetta per una porta con i suoi 50 LED. Accogliete gli ospiti o salutate chi passa sul pianerottolo con un gioco di luci che stupisce. Costa 89 euro.

Per il salotto: Albero di Natale a 329 € (invece che 399,99€)

Di alberi di Natale ne avete visti molti. Ma come questo pochi. È alto 1.50m centimetri, compatto ma sempre scenografico, perfettamente completo di tutte le luci (270). Basta toglierlo dalla scatola, mappare le luci e il gioco è fatto. Costa 329 €.

Per il giardino: Twinkly Light Tree 3D 270 € (invece che 382 €)

L’albero di Natale predecorato è perfetto per un salotto. Ma per l’esterno? C’è questo albero realizzato con una struttura che resiste ad intemperie e vento e che monta ben 750 led. Nessuno sforzo per allestirlo. Basta fissarlo a terra. Quello in offerta è alto ben 4 metri e costa 270 €.

Per il prato di casa: renna luminosa 179,99 € (invece di 229€)

La renna luminosa è una delle novità di quest’anno per Twinkly. Si tratta del classico animale natalizio, quello che accompagna nella tradizione le consegne dei regali di Natale. È resistente alle intemperie, mostra fino a 16 milioni di colori. Costa 179,99 €

Per la grondaia o i gradini: Twinkly Cluster 153 € (invece di 206 €)

Non manca un sistema per decorare una grondaia. Parliamo di Cluster (versione da 400 LED, 6 metri) una sorta di cordone luminoso a fili corti. Può anche essere messa in casa per segnare il profilo di un mobile o di un elemento come un camino o dei gradini. Nel filmato qui sotto vedete le Cluster al lavoro nella parte bassa del mancorrente della scala. Costa 153 €.

Per un portico: Festoon a 64,99 invece che 99,99

Festoon, come dice il nome è un festone. È ideale come illuminazione d’atmosfera in giardino, patio, cortile o balcone e come decorazione per le feste. I Led sono contenuti un una palla che li rende simili alle vecchie luci decorative ad incandescenza. Costa 64,99.

Per la sala: Twinkly Flex 37,98 € (invece di 79,99€)

Twinkly Flex è un tubo con luci all’interno. Si tratta dell’accessorio ideale per essere utilizzato come illuminazione d’atmosfera in salotto magari per la cena o il pranzo di Natale. Basta piegare e adattare in infinite forme. Il tubo da due metri costa 37,98 €

Per scatenare la creatività: Spritzer 47,40 € (invece che 79,99€)

Twinkly Spritzer è il più originale e indefinibile dei prodotti di Twinkly. Si tratta di un mazzo di LED che si espande facilmente in una forma simile a una torcia per decorazioni creative o in una sfera che può essere appesa a qualsiasi struttura interna o esterna. Ideale per un vaso di fiori o per essere appeso sotto un portico. Costa 47,40 €

Per tenere le luci nascoste: Twinkly Dots a 50,99 € invece di 89,99€

Twinkly Dots è la una stringa LED miniaturizzata. Ha un design unico, elegante e sottile ed è molto più piccolo di qualsiasi altra stringa LED intelligente presente sul mercato. Potete usarla per segnare un bordo. L’oggetto dietro cui viene posto sembrerà brillare di luce propria. Perfette anche per decorare spazi. Costa 50,99 €

Per far danzare le luci: Twinkly Music 17,99 € (invece di 29,99€)

Se avete già delle luci Twinkly, potte usare questo accessorio per attivare le tue luci LED Twinkly in base al suono presente nella stanza gestendo la musica direttamente dall’App Twinkly per iOs e Android. In pratica farete danzare le luci Twinkly al suono delle canzoni. Costa 17,99 €

Per dove pare a voi: Twinkly Candies e Strings

Twinkly Candies e Strings sono dei semplici fili con elementi decorativi. Sono sottili e leggere e disponibili in varie forme. Possono essere usate ovunque: un albero di Natale, un presepe, una porta, un tavolo, un mobile, una mensola… Basta alimentarle con un cavo USB-C e un caricabatterie. Il prezzi variano da 29 a 44 €

