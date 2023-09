iPhone 15 Pro, i bordi in titanio cambiano colore con le ditate

Le impronte digitali potrebbero «alterare temporaneamente il colore» della scocca in titanio dei nuovi iPhone 15 Pro. Sapevatelo, perché lo scrive persino Apple in un documento di supporto aggiornato nelle ultime ore. Ne trovate una conferma nell’articolo contenente le prime impressioni della nostra redazione, che ne ha comprati un paio proprio questa mattina: tenere in mano l’iPhone 15 Pro, specie se quello nella tonalità Titanio naturale, equivale a farlo sembrare vecchio di anni nel giro di pochi minuti.

Fortunatamente non si tratta di un invecchiamento permanente: basta pulirlo per cancellare impronte e aloni, e a nostro giudizio questi nuovi telefoni si “smacchiano” persino più facilmente rispetto all’acciaio inossidabile dei modelli precedenti, che richiedevano un frizionamento intenso per farle sparire. Tuttavia l’estetica ne soffre parecchio, e per chi non intende usare custodie c’è poco da fare. Il titanio si sporca, e tanto, ed è tutto normale.

Scrive Apple:

Per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, l’olio della pelle potrebbe alterare temporaneamente il colore della fascia esterna. Pulire il tuo iPhone con un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine ripristinerà l’aspetto originale.

Oltre alla facilità con cui si depositano le impronte sulla scocca, iPhone 15 Pro colpisce al primo contatto anche per altro: qui trovate il nostro articolo fresco di giornata in cui vi raccontiamo come ci è sembrato, dallo spacchettamento alla prima accensione.

Maggiori informazioni

