Sono arrivati gli iPhone 15 e 15 Pro, al primo contatto colpiscono subito

Da questa mattina in tutti i negozi Apple italiani i grandi rivenditori autorizzati e gli Apple Premium Resellers sono disponibili i nuovi iPhone 15 ed iPhone 15 Pro. Macitynet è andato presso un punto vendita Juice (quello di Novara, in via Bianchini 10) per acquistare uno di quelli che metteremo sotto torchio per le nostre recensione ma anche per una presa di contatto diretta con i differenti modelli presentati soli alcuni giorni fa.

Presi in mano

Maneggiare gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro quest’anno non è un esercizio per rinfocolare la fiamma nerd che da qualche parte del nostro animo resta ancora accesa. Piuttosto ben più che in precedenza siamo certi che diventerà un’importante passaggio del processo di decisione all’acquisto. Per la prima volta da anni (dal lancio di iPhone 12) il nuovo modello del telefono Apple cambia sottilmente ma in maniera subito percepibile, forma e (anche se se solo il modello Pro) materiali. Scelte che finiscono per conferire sensazioni totalmente differenti. Solo nel passaggio da iPhone 11 ad iPhone 12 c’era stato un simile salto.

Sono in particolare gli iPhone 15 Pro che si colgono di primo acchito come qualche cosa di diverso. Alcuni dei recensori che hanno avevano potuto vedere da vicino i nuovi modelli all’evento Wanderlust si erano soffermati prima di ogni altra cosa sul peso. Confermiamo che gli iPhone 15 Pro non sono solo leggeri “da specifica” ma presi in mano manifestano immediatamente questa loro caratteristica. Questo è vero sia per iPhone 15 Pro che soprattutto per iPhone 15 Pro Max.

Non possiamo dire che la versione 2023 del telefono Apple da 6,7 pollici sia un peso piuma ma dà subito l’idea di essere molto più gestibile dei modelli precedenti. Girando tra le mani, iPhone 15 Pro Max ci convince che sia possibile metterselo in tasca e portarselo in giro facendolo diventare un telefono di uso quotidiano e non la zavorra capace di tirare giù la giacca dal lato della tasca dove si trova o un pericoloso oggetto contundente rischioso da portare sopra la faccia quando si sta sdraiati a letto.

La sensazione, oltre che dal determinante contributo del peso, è suscitata anche da un differente bilanciamento e probabilmente anche dalla forma smussata dei bordi. Girare tra le mani sia iPhone sembra più facile e nel caso di iPhone 15 Pro Max meno anche rischioso, benchè sempre scomodo, da usare ad una mano.

La conferma che la forma porta un suo contributo, arriva anche dalla presa in mano degli iPhone 15 e iPhone 15 Plus che pur avendo lo stesso peso degli iPhone 14 sembrano anch’essi più facili da gestire degli iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

I materiali e i colori

La qualità dei nuovi materiali è indiscutibile. Il titanio sembra meno freddo al tatto dell’acciaio degli iPhone 14 ed è piacevolmente satinato. I bordi continuano a prendere le impronte ma in maniera meno spiccata dei modelli precedenti. In pratica il metallo perde di lucidità senza mostrare però lo stampo dei polpastrelli.

Abbiamo potuto maneggiare gli iPhone 15 Pro di colore blu e titanio naturale. Siamo stati colpiti soprattutto dal blu. L’effetto cromatico è totalmente differente da quello del blu pacifico di iPhone 12 Pro che alla fine era spento. L’incidenza della luce produce variazioni nella tinta dall’azzurro elettrico ad un grigio virato verso al blu scuro.

Il colore titanio naturale è più neutro. Si tratta di un grigio che sotto la luce mostra riflessi più o meno caldi a seconda dell’incidenza della luce. Il bordo, come accennato, si opacizza al contatto con il grasso della pelle ma se nel blu si nota poco, qui l’effetto è più marcato e specialmente intorno ai tasti diventa esteticamente poco piacevole. La pulizia è più facile di quella dell’acciaio, ma se non usate una custodia e siete preoccupati di far appare sempre perfetto il vostro iPhone, non dovrebbe essere questo il colore da scegliere.

Per quanto riguarda gli iPhone 15 l’impressione migliore la produce il colore nero, una tinta decisa che viene esaltata dal dorso in vetro opaco assai più gradevole da toccare e da guardare del vetro lucido degli iPhone non Pro.

L’azzurro invece (e il discorso probabilmente tutti gli altri colori) ci ha dato l’idea di essere troppo smunto, tanto da essere scambiato per un bianco solo vagamente colorato. Solo il logo con la Mela aiuta a distinguere in maniera sicura il colore. Niente a che fare con i colori decisi dei modelli precedenti.

In conclusione

In questo momento è in già partita la nostra prova degli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 15. Nei prossimi giorni vedremo tutti i dettagli dei nuovi modelli mettendoli sotto torchio per tutti gli aspetti tecnici e funzionali. Per ora possiamo solo dire che se Apple con il lancio di iPhone 15 e iPhone 15 Pro voleva dare l’idea di un prodotto nuovo, capace di distinguersi subito dai precedenti, ci è riuscita.

Non solo: per forma, materiali, design, qualità percepita gli iPhone anno 2023, specialmente i Pro, superano con pochi dubbi i modelli degli anni scorsi.

Gli iPhone 15 sono anch’essi molto piacevoli da prendere in mano e da guardare grazie alla nuova forma con bordi smussati e al dorso con vetro satinato. Non ci ha però convinto molto la paletta dei colori slavati che in fondo sono solo varianti di bianco con un fantasma di cenno cromatico. Si tratta di una scelta minimalista, per alcuni aspetti moderna che punta a raccogliere il consenso di chi ama l’understatement ma non facile da far comprendere ed accettare a chi vuole semplicemente un telefono colorato.

Comprare gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro

Gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro, come detto, sono arrivati questa mattina nei negozi di tutta la catena di vendita Apple. Sono a disposizione in particolare presso i rivenditori APR come Juice (qui tutti i negozi) presso il quale, come accennato in apertura, abbiamo svolto la nostra prima presa di contatto.

Gli specialisti Juice ci hanno confermato che c’è un elevato interesse sui nuovi modelli con particolare attenzione per gli iPhone 15 Pro Max nei colori meno chiari (blu e nero). Questi modelli sono purtroppo anche i meno facili da reperire.

Il nostro consiglio è andare in un punto vendita per verificare che cosa ci sia a disposizione e che cosa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Andare in negozio consente anche di farci un’impressione personale e di capire quali siano le differenze rispetto ai modelli precedenti. Mai come quest’anno l’esercizio non è inutile.