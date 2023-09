iPhone 15 Pro Max smontato, buone e cattive notizie per la riparabilità

Il noto sito di riparazioni iFixit ha condiviso un video che mostra iPhone 15 Pro Max smontato, offrendo un’occhiata più da vicino all’interno del dispositivo di punta di Apple. Ecco cosa nasconde sotto la scocca in titanio.

La prima scoperta interessante è che mentre l’iPhone 15 Pro Max ha un design interno simile a iPhone 14 Pro Max, il nuovo dispositivo ha una cornice ridisegnata che consente di rimuovere facilmente il pannello posteriore in vetro, riducendo così le spese di riparazione in caso di vetro rotto per i clienti senza copertura AppleCare+. Questo cambiamento è stato introdotto per la prima volta in iPhone 14 e iPhone 14 Plus lo scorso anno.

Obiettivi fotocamera uguali

Ancora, lo smontaggio fornisce uno sguardo al teleobiettivo migliorato dell’iPhone 15 Pro Max con un sistema a tetraprisma, che consente uno zoom ottico 5x. iFixit ha dichiarato che gli obiettivi principale e ultra-grandangolare del dispositivo sembrano essere gli stessi di quelli di iPhone 14 Pro Max, in linea con le informazioni condivise sui social media la scorsa settimana.

Ciò suggerisce che i miglioramenti della fotocamera oltre allo zoom ottico 5x possano essere il risultato del chip A17 Pro e delle ottimizzazioni del software.

iFixit afferma che iPhone 15 Pro Max ha una scheda logica simile a quella di iPhone 15 Pro. Oltre al chip A17 Pro, lo smontaggio conferma che il dispositivo è dotato del modem Snapdragon X70 di Qualcomm, che secondo quanto riferito consente velocità 5G più elevate come previsto.

Complessivamente, iFixit ha attribuito a iPhone 15 Pro Max un punteggio di riparabilità basso, pari a 4/10, in parte a causa dell’obbligo di abbinamento delle parti imposto da Apple. Questo, ovviamente, non piacerà ai negozi di riparazione indipendenti.

Dove comprare e quanto costano iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro e Pro Max si possono acquistare da Apple Store e Amazon e sono disponibili nei negozi Apple e Premium Reseller da venerdì 22 Settembre.

iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di € 1239; iPhone 15 Pro Max di €1.489. Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 15 e 15 Plus è in questo approfondimento, invece per ogni dettaglio su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max si parte da questa pagina di macitynet.