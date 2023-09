iPhone 15 Pro, niente più strumenti ad hoc per la sostituzione della scocca posteriore

Uno dei motivi per preferire iPhone 15 Pro a iPhone 14 Pro è che se si rompe la scocca posteriore, i centri di assistenza ufficialmente autorizzati per la riparazione non devono necessariamente ricorrere a complicati strumenti dedicati che, tra le altre cose, ammorbidiscono l’adesivo per consentire la separazione del componente.

Negli iPhone 15 Pro, la cornice in alluminio contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore, senza bisogno di ricorrere a strumenti dedicati (come quello che vediamo nel video che riportiamo qui sotto).

Le modifiche al retro di iPhone 15 Pro sono state apportate da Apple per rendere possibile – tra l’altro – l’uso della ricarica wireless, non possibile altrimenti con la scocca in titanio.

La possibilità di rimuovere con maggiore semplicità il vetro posteriore dovrebbe portare a una diminuzione di eventuali costi di riparazione.

Attualmente l’assistenza ufficiale di Apple chiede 198,99 € per danno al vetro posteriore di iPhone 14, 228,99€ per iPhone 14 Plus; il prezzo sale a ben 599€ per iPhone 14 Pro e 669€ per iPhone 14 Pro Max.

Su iPhone 15 Pro, il prezzo richiesto ufficialmente per danni al vetro posteriore è di 198,99€ per iPhone 15, 228,99 € per iPhone 15 Plus, 198,99€ per iPhone 15 Proe 228,99€ per iPhone 15 Pro Max.

Riparabiltà in miglioramento

Negli iPhone 14 e 14 Plus , sia lo schermo, sia il pannello in vetro nel lato posteriore si possono rimuovere svitando due viti, in questo modo chi ripara può accedere all’hardware da entrambe le parti.

Mentre la sostituzione del display negli iPhone è sempre stata relativamente semplice, da iPhone X in poi cambiare il vetro posteriore significava smontare completamente il terminale, rimuovere con grande difficoltà il panello posteriore di vetro incollato allo chassis, per poi dover rimontare il tutto. Questo cambiamento non è stato attuato sugli iPhone 14 Pro, rendendo più complessa e costosa l’operazione di sostituzione del vetro posteriore.

Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.