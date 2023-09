iPhone 15 Pro le cinque novità (più una) che cambiano tutto

Di iPhone 15 Pro abbiamo parlato molte volte. Abbiamo anche un articolo che ne presenta tutte le caratteristiche, uno che li confronta con gli iPhone 14 Pro e uno con gli iPhone 15.

Le novità sono tante, più di quante non ce ne abbiano portate in passato i dispositivi Apple al lancio, ma ce ne sono cinque che secondo noi più di tutte le altre finiranno per caratterizzare l’identità degli iPhone 15 Pro.

Parliamo di innovazioni reali, almeno rispetto a tutti gli iPhone precedenti, inclusi gli iPhone 14. In parte si tratta di passi avanti auspicati da molto tempo e che i concorrenti hanno introdotto da anni (la porta USB-C ad esempio), in parte di idee già viste altrove ma che Apple affina e porta ad un livello superiore (le cornici sottili) e in parte ancora di vere e proprie innovazioni che saranno un’esclusiva dei dispositivi della Mela.

È il caso del processore da 3 nanometri che esce per ora solo dalle fonderie di TSMC di cui Apple ha prenotato l’intera capacità produttiva. Una componente che per prestazioni e per tecnologie è in grado di differenziare gli iPhone da tutto quanto è sul mercato oggi e per il futuro a breve e medio termine.

Qui di seguito vi presentiamo come accennato le cinque novità più importanti. Le abbiamo scelte pesandole sulla ricaduta dell’esperienza di utilizzo. Ne aggiungiamo una come “bonus”. Non sarò su tutti i gli iPhone 15 Pro, ma merita di essere menzionata perchè attesa da moltissimo tempo: lo zoom periscopico.

1 – La porta USB-C

Una delle più grandi novità che apporterà iPhone 15 Pro sarà la cancellazione della storica porta Lightning sostituita da standard USB-C.

Si tratta di una scelta obbligata cdeterminata dalla decisione dell’Unione Europea di imporre questa tecnologia. La porta USB-C al posto della venerabile Lightning determinerà un aumento della velocità di ricarica (forse fino a 35W contro gli attuali 27) e un potenziale incremento della velocità di trasferimento dei dati e sincronizzazione con cavo. Una porta USB-C potrebbe arrivare a 20 Gpbs contro gli attuali 480 Mbps.

Resta da vedere prima di tutto se Apple aprirà la porta a queste prestazioni (teoricamente potrebbe limitarla a 480 Mbps come fa con la porta USB-C di iPad di decima generazione) e quali saranno le prestazioni del cavo fornito nella scatola.

Il dilemma nasce da voci circolate pochi giorni prima del lancio di iPhone 15 Pro secondo le quali Apple avrebbe preparato un cavo da 80 cm compatibile Thunderbolt 4 per iPhone Questo cavo sarebbe capace di raggiungere i 40 Gbps e teoricamente i 130W. Con ogni probabilità non sarà nella confezione ma sarà venduto a parte.

2- Il tasto azione

Una seconda importante novità è nella sparizione della levetta del muto che sarà sostituita da un tasto che secondo le voci dovrebbe essere multifunzione e programmabile, concettualmente quindi in grado di svolgere la funzione del tasto azione degli Apple Watch Ultra.

Sostituendo la leva per silenziare il telefono, il tasto azione potrà essere usato per silenziare il telefono ma l’utente potrà anche riconfigurarlo a piacere

Dentro ad una delle beta di iOS 17 sono emersi dettagli al proposito. Sappiamo che potremmo attivare, ad esempio: non disturbare, torcia, modalità risparmio energetico, blocco rotazione schermo, mostra schermata Home o schermata blocco, apri Centro notifiche e moltissimi altri ancora.

3- Lo schermo a cornici ultra sottili

Lo scorso anno iPhone ha portato Dynamic Island, quest’anno la novità per lo schermo saranno cornici ridottissime, le più sottili di ogni altro telefono in produzione.

Al momento il record delle cornici più sottili su smartphone è detenuto nel mondo Android da Xiaomi 13 con 1,61 mm nella parte superiore dello schermo e di 1,81mm nella parte inferiore.

iPhone 15 Pro dovrebbe avere bordi di solo 1,55mm. Questo valore sarà quindi inferiore rispetto ai 2,17mm delle cornici di iPhone 14 Pro, e anche rispetto ai 1,95mm di Galaxy S22 e S23 e anche a quelle di Xiaomi 13 che attalmente è il telefono con le cornici più piccole: 1,61 mm nella parte superiore dello schermo e di 1,81mm nella parte inferiore.

Apple dovrebbe usare la tecnologia Lipo, già usata per Apple Watch dal lancio di Apple Watch 7 che in effetti aveva ridotto in maniera molto importante i bordi del suo schermo.

4 – La eSim al posto della Sim

Con iPhone 14 Apple ha introdotto solo negli Stati Uniti, il primo telefono senza SIM ma solo con eSim e gli iPhone 15 Pro saranno i primi ad avere questa caratteristica anche fuori dagli USA.

L’indiscrezione è nata in nata in Francia ma gli iPhone 14 europei sono tutti uguali, quindi se il telefono francese non avrà la Sim Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, iDanimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera e, per l’appunto, anche in Italia e un’altra dozzina di paesi.

Nel nostro paese il mercato è ormai pronto: le eSim sono offerte praticamente dai principali operatori mobili tra cui TIM, Vodafone, WindTre, Iliad oltre a Very Mobile, Spusu e CoopVoce. L’ultimo a presentare una eSim è stato Fastweb.

5 – Il processore A17

La novità probabilmente più importante anche se invisibile ai più sarà il processore A17. Anche se nessuno la vedrà sarà in questa componente che risiede l’innovazione tecnica di maggior portata.

Si tratta di un processore del tutto diverso da qualunque altro che c’è in circolazione. Con la sua tecnologia a 3 nanometri, garantirà maggiori prestazioni (fino al 15%) e un grande risparmio energetico (fino al 30%). Il processore permetterà ad iPhone 15 Pro di fare più cose e di farle più velocemente.

Apple secondo TrendForce Apple porterà a 8 GB la RAM, rispetto ai 6 GB installati negli iPhone 14 Pro. Aumentando la memoria RAM, migliorano le prestazioni in multitasking e si riducono sensibilmente i tempi di apertura delle app in esecuzione in background.

Il chip A17 è disegnato da Apple ma prodotto nelle fonderie di TSMC. Visto che nessuna concorrente sembra ancora in grado di rilasciare a breve processori da 3 nanometri a breve e che Apple ha prenotato l’intera capacità produttiva, iPhone dal punto di vista della tecnologia del processore non avrà concorrenti per un bel pezzo.

5 + 1 Lo zoom periscopico

iPhone 15 Pro dovrebbe avere più o meno la stessa fotocamera di iPhone 14. Potrebbe cambiare qualche cosa nel software di gestione, migliorando aspetti come il rendering delle immagini e la gestione dell’illuminazione, ma senza novità hardware di rilievo. Non si potrà dire la stessa cosa di iPhone 15 Pro Max che invece per la

Si tratta di un sistema cui Apple pensa da anni, che attraverso una serie di specchi permette di distanziare il sensore dalla lente vincendo le difficoltà poste dallo spessore del dispositivo.

Questa soluzione dovrebbe portare lo zoom ottico fino a 6X, con un balzo anche per l’ingrandimento digitale benchè la funzione è destinata ad essere presente solo su iPhone 15 Pro Max (o Ultra).