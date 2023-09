Trovare l’amore su Tinder costa 500 dollari al mese

Si dice che l’amore non ha età, ma anche per il prezzo ormai possiamo azzardare la stessa citazione: perché l’abbonamento a Tinder, tra i siti di incontri più popolari, starebbe aggiungendo un piano Premium dalla tariffa folle: 500 dollari al mese, oppure 6.000 l’anno per chi vuol togliersi subito il pensiero e tentare il tutto per tutto per trovare l’amore online.

A lanciare l’offerta – se così possiamo chiamarla – non è solo Tinder ma anche altre applicazioni che promettono di aiutare a trovare l’anima gemella tra cui Match, Gringr e Bumble. Tutte d’accordo nel tentare la strada dell’abbonamento impossibile da 500 dollari al mese per cercare di aumentare le entrate, in quanto avrebbero raggiunto la saturazione in termini di numero di utenti paganti.

Gli abbonamenti settimanali danno la spinta

Quello di proporre un abbonamento costoso sembra così essere l’unico modo per continuare ad aumentare i ricavi parallelamente al lancio degli abbonamenti settimanali, che pure sembra stiano riscuotendo un discreto successo in questo settore.

Secondo Bloomberg infatti Match avrebbe registrato «una domanda significativa» per i nuovi abbonamenti settimanali lanciati ad aprile. Dando un’occhiata ai numeri raccolti nel Regno Unito, ad oggi il 73% delle donne della cosiddetta generazione Z (i nati tra il ’97 e il 2012) avrebbe sottoscritto uno di questi piani proposti da Tinder, e su Hinge si è vista una crescita del tutto simile.

Nonostante questo l’abbonamento settimanale non è così vantaggioso per le aziende, perché gli utenti possono decidere di provarlo una o due settimane e poi annullarlo. Ecco perché si starebbe provando la strada dei livelli premium più costosi su base mensile, con lanci fissati tra l’autunno e fine anno.

C’è chi come Bumble Inc. sta valutando anche opzioni più economiche rivolte specificamente alla generazione Z, che pare sia quella più propensa a sottoscrivere questo tipo di abbonamenti, e chi come Gindr starebbe invece valutando l’opzione premium dopo aver registrato importanti ricavi proprio grazie agli abbonamenti settimanali.

Tinder Select a 500 dollari al mese, solo per pochi

Nel momento in cui scriviamo l’abbonamento Tinder da 500 dollari al mese, circa 469€, oppure 6.000 dollari all’anno, circa 5.636€ è già disponibile per alcuni abbonati selezionati in USA,come segnala Engadget. Nel momento in cui scriviamo in Italia questa opzione di abbonamento non sembra essere disponibile.

La psicologia dietro il prezzo

Cosa offriranno questi super-abbonamenti è ancora da scoprire nei dettagli, ma il punto di convergenza sembra essere lo stesso: perché pare che le persone associno i 40 o 50 dollari spesi mensilmente per l’abbonamento al valore di sé stessi, e di conseguenza tale prezzo risulterebbe «eccezionalmente basso». Così, per dieci volte tanto, si dovrebbero sentire a loro agio, con la promessa di accedere a una migliore esperienza d’uso e a un sistema di matching più accurato.