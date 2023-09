iPhone 15 Pro con chip U2, zoom 6x e ultimi dettagli svelati

Apple si appresta ad annunciare il nuovo top iPhone 15 Pro durante il suo evento programmato per martedì 12 settembre: prima degli annunci ufficiali, Mark Gurman di Bloomberg segnala l’arrivo del nuovo chip Apple U2 per la tecnologia Ultra-wideband, zoom 6x per 15 Pro Max, oltre a una diminuizione del peso dei terminali pur offrendo una autonomia superiore.

Tra le novità, però, Gurman si focalizza sul passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio per i lati del telaio, che si tradurrà in una riduzione complessiva del peso, oltre a un aspetto più accattivante. Secondo le sue fonti, i modelli iPhone 15 Pro diventeranno circa il 10% più leggeri rispetto all’attuale generazione. Inoltre, grazie ai miglioramenti di efficienza del nuovo chip A17, avranno un’autonomia della batteria ancora più lunga.

Negli ultimi anni, iPhone è diventato più spesso e più pesante per poter ospitare batterie più grandi. Adesso, se questi ultimi rumor dovessero essere confermati, iPhone 15 Pro porterebbe finalmente una inversione di tendenza.

Sebbene non ci si aspetta una grande differenza in termini di spessore, una riduzione di peso del 10% è notizia degna di nota. Ancor meglio, ciò non avverrà a spese dell’autonomia della batteria. Anzi, i miglioramenti di efficienza apportati dal chip A17 a 3 nanometri consentiranno ad Apple di migliorare l’autonomia del terminale.

Sembra, dunque, che quest’anno Apple potrà vantare un paio di ore extra nella durata della batteria, migliorando anche le prestazioni della CPU e della GPU.

A titolo di riferimento, l’attuale Phone 14 Pro ha una durata della batteria di fino a 23 ore di riproduzione video, ma in situazioni reali la durata della batteria è significativamente inferiore a questo massimo teorico. Ed allora, il guadagno di qualche ora in più di iPhone 15 Pro non potrà che essere accolto con favore da tutti.

Tuttavia, come l’anno scorso, il nuovo chip A17 sarà esclusivo per gli smartphone della serie Pro. iPhone 15 base e iPhone 15 Plus avranno il chip A16 dell’anno scorso.

Nuovo chip ultra-wideband Apple U2 su tutti gli iPhone 15

Quello che invece sarà presente in tutti i modelli è il chip Ultra-wideband Apple U2 di nuova generazione, la prima risale al 2019 con 11 Pro, che migliorerà ulteriormente le funzionalità di localizzazione per l’app Apple Dov’è oltre a tutte le app che sfruttano questa tecnologia.

Gurman conferma anche uno zoom ottico 6x per iPhone 16 Pro Max, come più volte emerso nelle anticipazioni. Sempre nel comparto grafico viene confermato anche il notevole balzo nel sensore della fotcamera dei modelli iPhone 15 e Plus che dai 12MP attuali diventerà da ben 48MP. Anche senza sfruttare la risoluzione massima, con il pixel binning è lecito attedersi miglioramenti sensibili, anche perché è il sensore impiegato nei modelli top attuali iPhone 14 Pro.

Per tutte le novità su iPhone 15 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per quel che sappiamo su iPhone 15 non vi resta che partire direttamente da questo indirizzo.