Wonderlust, Apple invita alla presentazione iPhone 15 il 12 settembre

Come anticipato l’evento Apple più importante dell’anno si svolgerà martedì 12 settembre: durante il keynote saranno presentati iPhone 15 e 15 Plus, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, il nuovo sistema operativo iOS 17, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra di seconda generazione e altro ancora.

Oltre agli smartphone di ultima generazione si prevede che il colosso di Cupertino introdurrà nuove custodie e accessori per iPhone, incluse cover più ecologiche che sostituiranno i modelli in pelle.

Nella lista delle novità in arrivo anche una nuova custodia di ricarica per AirPods Pro 2 con connettore USB-C, cavi di alimentazione USB-C abbinati in tinta ai terminali, un nuovo cavo Thudenrbolt – USB-C per i modelli iPhone 15 Pro. Naturalmente saranno svelate anche le nuove versioni dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 che solitamente vengono rilasciate pochi giorni dopo l’evento.

L’evento si svolgerà come di consueto quando in Italia saranno le ore 19 e il luogo scelto è lo Steve Jobs Theater all’interno del campus Apple Park a Cupertino in California. La conferma arriva con gli inviti appena diramati a giornalisti, media e youtuber.

Come sempre il keynote sarà visibile direttamente dalla home page del sito Apple USA e da Apple TV. Come sempre Macitynet seguirà la presentazione per offrire la trascrizione in italiano in diretta con commenti e immagini in tempo reale.

Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti dei giornalisti che da oltre 25 anni, molto più di ogni altro sito che si occupa di Mac e iPhone in Italia, vi dà puntuali resoconti di eventi come questo. Apple è poi solita pubblicare la registrazione dell’evento sulle proprie pagine ufficiali oltre che su YouTube.

Tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, mentre per i modelli top iPhone 15 Pro e 15 Pro Max rimandiamo a questo approfomdimento di macitynet.