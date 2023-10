L’iPhone 15 visto al microscopio

iFixit ha eseguito un particolare smontaggio pezzo per pezzo di iPhone 15, sfruttando un microscopio per mostrare cosa si nasconde sotto la scocca dei telefoni Apple di ultima generazione.

Il microscopio digitale sfruttato è un DSX1000 di Olympus che consente ispezioni e analisi a livello di micron, con gamma di ingrandimento da 23X a 8220X.

iFixit evidenzia che internamente il telefono non è molto diverso rispetto a iPhone 14. Si evidenzia la possibilità di riparare il microfono dei modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus; sulla batteria appare è indicato: “Warning: Trained Technician Serviceable only” (Attenzione: riparabile solo da Tecnici Qualificati).

Il sistema di fotocamere evidenzia il sensore da 48 megapixel; benché sia iPhone 15/iPhone 15 Plus, sia iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max dispongono di fotocamera principale da 48MP, i. sensore il sensore quad-pixel del teleobiettivo degli iPhone 15 è il 22% più piccolo, con conseguenti prestazioni penalizzate in condizioni di scarsa illuminazione.

La scheda logica quest’anno sembra più facile da riparare, elemento il cui accesso richiede spesso la rimozione dello schermo ma sugli iPhone 15 i sostegni che tengono in sede la scheda sono accessibili dal retro.

A completamento del filmato, all’iPhone 15 è stato assegnato un punteggio di riparabilità di 4 su 10, penalizzato dagli obblighi che Apple impone con limitazioni software che obbligano all’uso di componenti originali, limitando i componenti che è possibile sostituire con terze parti.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra prova. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max è disponile la relativa recensione.