RODE VideoMic Me-C, microfono USB-C perfetto con iPhone 15 e 15 Pro

I microfoni dei nuovi iPhone sono abbastanza per moltissime situazioni, ma se volete potenziare la registrazione audio nei video o nei podcast, non c’è niente di meglio che un microfono esterno: e il RODE VideoMic Me-C è la scelta giusta per gli iPhone 15 e 15 Pro perché semplifica tutto questo grazie al collegamento USB-C.

Compatibilità

È identico in tutto e per tutto al RODE VideoMic Me, che si collega ai dispositivi attraverso la spina jack audio da 3,5 millimetri, e al RODE VideoMic Me-L, che invece è pensato appositamente per gli iPhone e gli iPad con porta Lightning. Di questo microfono abbiamo già parlato altre volte in passato elogiandone le sue qualità, tanto che la nostra redazione l’ha perfino scelto per inserirlo nella lista dei migliori microfoni per iPhone e iPad per vlogger, videomaker, youtuber e giornalisti.

Questo modello in particolare come dicevamo usa una USB-C che lo rende perciò compatibile con tutti i dispositivi dotati di questa porta, non solo gli ultimi iPhone 15 e 15 Pro ma anche gli iPad (a partire da iPadOS 11), gli smartphone e i tablet Android (a partire dalla versione 10).

Caratteristiche tecniche

Si tratta nello specifico di un microfono a condensatore di tipo direzionale, quindi “mette a fuoco” il punto in cui è diretto riducendo così tutti i rumori ambientali circostanti.

Immaginatelo quindi come un microfono che non solo alza il livello della qualità di registrazione (per i più tecnici, parliamo di 24 bit tra 44.1 e 48 kHz) ma che ignora il brusio delle voci di fondo e il tintinnio di cucchiai e tazzine in vlog e interviste registrate in un bar, o che riesce ad eliminare il rombo delle auto (fino a 74,5 dB) mentre si passeggia lungo strade trafficate o le urla dei bambini e il cinguettio degli uccellini nei parchi.

Datosi poi che usa una spina USB-C si può usare sia in un verso che nell’altro, ovvero nella stessa direzione delle fotocamere posteriori per potenziare l’audio acquisito durante le registrazioni video più comuni oppure nel senso opposto, quindi verso se stessi, per migliorare la registrazione della propria voce in “modalità selfie”.

Sul retro è presente una uscita monitor di tipo jack audio da 3,5 millimetri che può essere usato per collegare un paio di cuffie con filo e ascoltare in diretta la qualità della registrazione del microfono, e in confezione sono presenti un supporto in gomma per aumentare la stabilità quando lo si collega ai telefoni e un filtro antivento in pelo per migliorare ulteriormente la riduzione dei rumori all’aria aperta.

Come nelle versioni Me e Me-L la scocca esterna è costruita in alluminio, un materiale che aiuta a ridurre il peso (in questo caso parliamo di 27 grammi) e allo stesso tempo ne migliora la resistenza all’usura.

Quando usarlo

Trattandosi di un microfono USB-C, entra in funzione non appena lo si collega alla medesima porta del telefono o del tablet. Non appena si avvia la registrazione con la propria app preferita, l’audio sarà acquisito quindi da questo microfono.

Come dicevamo è l’alleato di professionisti quali videomaker e vlogger ma fa la differenza anche nelle sole registrazioni audio per interviste, trasmissioni radiofoniche e podcast. E ovviamente migliora sensibilmente l’audio registrato anche nel resto del tempo, come ad esempio per i video-ricordo della propria famiglia e nelle videochiamate.

Chi vuole trarne il meglio dalle registrazioni audio può accompagnarlo all’app gratuita Rode Reporter per iPhone, iPad e dispositivi Android.

Disponibilità e prezzo

RODE VideoMic Me-C, che come dicevamo usa una spina USB-C compatibile quindi con Android 10 e successivi, iPad a partire da iPadOS 11 e con gli ultimi iPhone a partire dalla serie 15 e 15 Pro, si può comprare anche su Amazon e costa 79,90 €.

Anche le altre due versioni che abbiamo citato in apertura si trovano su Amazon: il RODE VideoMic Me-L per dispositivi Lightning costa 79 € mentre il RODE VideoMic Me con spina jack da 3,5 mm costa 59,90 €.