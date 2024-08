Le Migliori VPN per Mac

Pubblicità

Quando si tratta di proteggere la tua privacy online e accedere a contenuti geograficamente limitati, una VPN (Virtual Private Network) è uno strumento indispensabile. Se sei un utente Mac, trovare una VPN affidabile e compatibile può sembrare un compito arduo. Ecco una panoramica delle migliori VPN per Mac, basata su velocità, sicurezza, facilità d’uso e funzionalità.

1. NordVPN

Panoramica

NordVPN è una delle VPN più rinomate sul mercato, grazie alla sua combinazione di sicurezza robusta, velocità elevata e un’interfaccia user-friendly. Dispone di oltre 5500 server in 59 paesi, offrendo una vasta copertura e opzioni di connessione.

Sicurezza

NordVPN offre una sicurezza di livello militare con crittografia AES-256 bit. Utilizza diversi protocolli, tra cui IKEv2/IPsec, OpenVPN e il proprietario NordLynx, basato su WireGuard. Inoltre, NordVPN implementa una rigorosa politica no-log, garantendo che nessuna attività dell’utente venga registrata.

Funzionalità

NordVPN offre due diverse app per macOS: una scaricabile dal sito ufficiale che utilizza OpenVPN e una disponibile sull’App Store che utilizza IKEv2. La versione IKEv2 è generalmente preferita per la sua velocità e sicurezza superiore. La VPN include anche un kill switch, protezione contro le perdite DNS e funzionalità avanzate come Double VPN e Onion over VPN per una protezione aggiuntiva.

Prestazioni

Le velocità di connessione di NordVPN sono eccellenti, con una media di 354 Mbps in Nord America, 262 Mbps in Europa e 284 Mbps in Asia​​. Questo la rende ideale per lo streaming, il download e altre attività intensive di dati.

Prezzo

3,39 euro al mese, quindi 81,36 euro per i primi 2 anni. Con l’acquisto di questo piano base è di solito possibile ottenere un bonus, consigliamo di visitare il sito di NordVPN per ulteriori dettagli.

Pro

App dedicate per Mac di facile utilizzo

Elevati standard di sicurezza

Ampia rete di server

Supporta fino a 6 dispositivi contemporaneamente

Assistenza clienti disponibile 24/7 tramite live chat

Contro

L’app per iOS non funziona in Cina

Valutazione

NordVPN è considerata la migliore VPN per gli utenti Mac in Italia, grazie alla sua affidabilità nel sbloccare contenuti geograficamente limitati e alla sua sicurezza avanzata​.

2. Surfshark

Panoramica

Surfshark è una VPN emergente che ha guadagnato rapidamente popolarità grazie alle sue funzionalità avanzate e ai prezzi competitivi. Con oltre 3200 server in 100 paesi, offre una vasta gamma di opzioni di connessione.

Sicurezza

Surfshark utilizza crittografia AES-256 bit e supporta protocolli come OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks e WireGuard. Include una rigorosa politica no-log e offre un kill switch per prevenire perdite di dati in caso di disconnessione della VPN.

Funzionalità

Una delle caratteristiche distintive di Surfshark è la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento. Include anche CleanWeb, una funzionalità che blocca pubblicità, tracker e malware.

Prestazioni

Le velocità di Surfshark sono competitive e sufficienti per streaming HD e gaming online senza lag. La connessione è stabile e affidabile, rendendola una scelta solida per utenti esigenti.

Prezzo

In questo momento il modo più conveniente per accedere a Surfshark è l’abbonamento biennale, che offre un costo mensile di 2.19 euro al mese più 3 mesi gratuiti, e l’opzione soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Cliccate qui per iniziare a navigare in sicurezza.

Pro

Connessioni illimitate di dispositivi

Prezzo competitivo

Blocco di pubblicità e malware

Interfaccia intuitiva

Contro

Alcuni server possono essere più lenti rispetto ai concorrenti

Valutazione

Surfshark è una scelta eccellente per gli utenti Mac che cercano una VPN economica senza sacrificare le funzionalità avanzate e la sicurezza.

3. ExpressVPN

Panoramica

ExpressVPN è nota per le sue velocità elevate e la capacità di sbloccare contenuti geograficamente limitati. Dispone di oltre 3000 server in 94 paesi, offrendo una delle reti più estese tra le VPN.

Sicurezza

Utilizza crittografia AES-256 bit e supporta protocolli come OpenVPN, IKEv2 e L2TP/IPsec. La politica no-log di ExpressVPN è verificata e garantisce che nessun dato dell’utente venga conservato.

Funzionalità

ExpressVPN offre un’applicazione facile da usare per macOS, con funzionalità avanzate come split tunneling, che consente di scegliere quali applicazioni passano attraverso la VPN. Include anche un kill switch e protezione contro le perdite DNS.

Prestazioni

Le prestazioni di ExpressVPN sono tra le migliori del settore, con velocità elevate che permettono streaming HD senza buffering e download rapidi.

Prezzo

ExpressVPN è leggermente più costosa rispetto ad altre VPN, con prezzi che partono da 8.32 dollari al mese. Tuttavia, offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro

Velocità elevate e costanti

Ampia rete di server

Ottime capacità di sblocco

Applicazioni facili da usare

Contro

Prezzo più elevato rispetto alla media

Valutazione

ExpressVPN è ideale per chi cerca velocità e affidabilità, rendendola perfetta per lo streaming e altre attività ad alta intensità di dati.

4. CyberGhost

Panoramica

CyberGhost è una VPN rinomata per la sua facilità d’uso e le elevate prestazioni, particolarmente adatta a chi cerca una soluzione semplice e immediata per proteggere la propria privacy online. Dispone di oltre 6800 server in 89 paesi, garantendo una copertura globale ampia e diversificata.

Sicurezza

CyberGhost utilizza la crittografia AES-256 bit, uno degli standard più sicuri disponibili, e supporta i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard. La politica no-log di CyberGhost è rigorosa, assicurando che nessuna informazione sulle attività online degli utenti venga registrata.

Funzionalità

L’applicazione di CyberGhost per macOS è intuitiva e facile da usare, con opzioni di connessione specifiche per diverse attività come lo streaming e il torrenting. Include un kill switch, protezione contro le perdite DNS e un blocco automatico di annunci pubblicitari e malware.

Prestazioni

Le prestazioni di CyberGhost sono eccellenti, con velocità elevate che permettono di effettuare streaming in HD senza interruzioni e download rapidi. La connessione è stabile e affidabile, ideale per utenti che necessitano di una VPN per attività ad alta intensità di dati.

Prezzo

CyberGhost offre piani competitivi a partire da 2.19 euro al mese con un abbonamento triennale. Inoltre, include una generosa garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni, permettendo agli utenti di provare il servizio senza rischi.

Pro

Velocità elevate e costanti

Ampia rete di server

Interfaccia user-friendly

Ottime capacità di sblocco per lo streaming

Prezzo competitivo

Contro

Alcuni server possono avere prestazioni variabili

Non funziona in Cina o Emirati Arabi Uniti

Valutazione

CyberGhost è una scelta eccellente per gli utenti Mac che cercano una VPN facile da usare, veloce e affidabile. È particolarmente adatta per lo streaming e il download di contenuti, grazie alle sue velocità elevate e alla vasta rete di server.

5. PrivateVPN

Panoramica

PrivateVPN è una VPN che si distingue per la sua semplicità e l’efficacia, offrendo un servizio sicuro e veloce. Sebbene abbia una rete di server più piccola rispetto ad altri provider, con circa 200 server in 63 paesi, riesce comunque a fornire connessioni stabili e rapide.

Sicurezza

PrivateVPN utilizza la crittografia AES-256 bit e supporta protocolli come OpenVPN, IKEv2/IPsec e L2TP/IPsec, garantendo un alto livello di sicurezza. La sua politica no-log è rigorosa, assicurando che nessun dato degli utenti venga registrato o conservato.

Funzionalità

L’applicazione PrivateVPN per macOS è semplice e intuitiva, con funzionalità come il kill switch, la protezione contro le perdite DNS e IPv6, e la possibilità di sbloccare servizi di streaming popolari come Netflix, Hulu e Amazon Prime Video. Offre anche il port forwarding, utile per gli utenti che necessitano di una connessione più diretta e sicura per il torrenting.

Prestazioni

Le prestazioni di PrivateVPN sono buone, con velocità sufficienti per streaming HD e download rapidi. Nonostante la sua rete di server più piccola, PrivateVPN mantiene connessioni stabili e affidabili, rendendola una scelta valida per gli utenti che necessitano di una VPN per attività quotidiane.

Prezzo

PrivateVPN è una delle opzioni più convenienti sul mercato, con prezzi che partono da 2.08 euro al mese con un abbonamento triennale. Include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, offrendo agli utenti la possibilità di provare il servizio senza rischi.

Pro

Prezzo competitivo

Elevati standard di sicurezza

Capacità di sbloccare servizi di streaming

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Buona velocità di connessione

Contro

Rete di server più piccola

Assistenza clienti non disponibile 24/7

Valutazione

PrivateVPN è un’ottima scelta per gli utenti Mac che cercano una VPN economica ma efficace. Le sue capacità di sbloccare contenuti geograficamente limitati e le elevate misure di sicurezza la rendono ideale per lo streaming e la navigazione sicura. Nonostante la sua rete di server più piccola, le prestazioni di PrivateVPN sono più che sufficienti per la maggior parte delle attività online.

6. Private Internet Access (PIA)

Panoramica

Private Internet Access (PIA) è una VPN conosciuta per le sue solide prestazioni, la sicurezza robusta e la politica no-log verificata. Con oltre 35,000 server in 78 paesi, PIA offre una delle reti più vaste tra i fornitori di VPN, garantendo connessioni rapide e stabili.

Sicurezza

PIA utilizza crittografia AES-256 bit e supporta i protocolli OpenVPN, WireGuard, e IKEv2/IPsec. La politica no-log di PIA è stata verificata in tribunale, assicurando che nessuna attività degli utenti venga registrata. Include anche funzionalità avanzate come il blocco degli annunci, tracker e malware tramite la funzione MACE.

Funzionalità

L’app di PIA per macOS è facile da usare, con un’interfaccia pulita e intuitiva. Offre funzionalità come il kill switch, la protezione contro le perdite DNS e IPv6, e il port forwarding. PIA è altamente configurabile, permettendo agli utenti esperti di personalizzare le impostazioni di sicurezza e connessione secondo le loro esigenze.

Prestazioni

Le prestazioni di PIA sono eccellenti, con velocità elevate che permettono di effettuare streaming in HD, download rapidi e gaming online senza lag. La vasta rete di server contribuisce a mantenere le velocità costanti anche durante i periodi di punta.

Prezzo

PIA offre piani competitivi a partire da 1.79 al mese con un abbonamento triennale più tre mesi gratis. Include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, permettendo agli utenti di provare il servizio senza rischi.

Pro

Rete di server molto ampia

Elevati standard di sicurezza

Prezzo competitivo

Funzionalità avanzate e altamente configurabili

Politica no-log verificata

Contro

Interfaccia utente potrebbe essere troppo tecnica per i principianti

Alcuni server possono avere prestazioni variabili

Valutazione

Private Internet Access è una scelta eccellente per gli utenti Mac che cercano una VPN robusta e sicura. La sua vasta rete di server e le elevate prestazioni la rendono ideale per lo streaming, il gaming e il download. La configurabilità avanzata e le funzionalità di sicurezza fanno di PIA una delle migliori opzioni sul mercato per utenti esperti e principianti.

Conclusione

Scegliere la VPN giusta per il tuo Mac dipende dalle tue esigenze specifiche. Se la sicurezza e la velocità sono la tua priorità, NordVPN è la scelta migliore. Se desideri connettere un numero illimitato di dispositivi a un prezzo competitivo, Surfshark è la soluzione ideale. Infine, se cerchi velocità elevate e un’ampia rete di server, ExpressVPN è l’opzione perfetta.

Indipendentemente dalla tua scelta, utilizzare una VPN migliorerà la tua sicurezza online, proteggendo i tuoi dati e permettendoti di accedere a contenuti geograficamente limitati senza problemi.