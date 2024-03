Con iPhone 16 Pro torna il colore oro sotto falso nome

Non solo i nuovi iPhone 16 avranno un nuovo tasto azione oppure un nuovo sensore, ma anche il rosa (di nome ma sembra oro o bronzo) al posto di blu: ecco quale sarà il nuovo colore di stagione, assieme agli altri rinnovati, per iPhone 16 secondo le ultime anticipazioni che provengono da oriente.

A spifferare la tinta è il mediamente affidabile ShrimpApplePro che ne parla su Twitter citando a sua volta un account di Weibo, un social network sui cui contenuti e rumors è più facile essere scettici.

La tinta definita in inglese come “rose” viene accompagnata da quella che appare una scala di colori che in realtà a prima vista non appare propriamente come “rosa” ma, al netto di tutte le distorsioni dei caso, di una sorta di color bronzo oppure una specie di oro opaco.

Il color oro, lo ricordiamo, era stato uno dei colori più usati da Apple fin dai tempi del suo debutto con iPhone 6. Quest’anno è sparito su tutta la gamma lasciando alcuni degli appassionati Apple “orfani” di un colore che tanti, specialmente in oriente, avevano apprezzato e scelto con costanza in tutte le sue varianti.

Il colore “rose”, spiega l’account Weibo, prenderà il posto del blu titanio che è stato uno dei colori di iPhone 15 assieme al bianco, al titanio naturale e al nero. A proposito di altri colori, anche per il Titanio Naturale, uno dei colori preferiti dell’anno, anche qui ci si attende qualche variazione verso il grigio, mentre il bianco potrebbe apparire come argento. Di questi due colori denominati Desert Titanium e Titanium Grey, come accennato, abbiamo detto alcune settimane fa.

Infine il nero diventerà Space Black, il colore che abbiamo visto nell’iPhone 14 Pro anche se non è ben chiaro come si differenzierà da quest’ultimo. Il primo color oro fu iPhone 5sCome accennato Weibo non costituisce una piazza particolarmente nota per la solidità delle voci che vi vengono diffuse, ma ShrimpApplePro sostiene che la fonte in questo caso aveva correttamente anticipato il colore viola di iPhone 14 Pro e quindi merita credito.

Il primo color oro fu iPhone 5sRicordiamo che iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono attesi, come sempre, per fine estate. Al momento non è ben chiaro quali saranno le novità dei due modelli anche se le indiscrezioni puntano ad un aggiornamento dell’assetto delle fotocamere di iPhone 16 e a importanti modifiche per quanto riguarda alcune componenti di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, in particolare il debutto dello zoom 5X su iPhone 16 Pro e un nuovo sensore e più autonomia su iPhone 16 Pro Max. Previste anche funzioni aggiuntive per il tasto azione.

