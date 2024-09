iPhone 16 Pro, secondo analista per ora la domanda è inferiore alle attese

Pubblicità

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo la domanda di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max è per il momento inferiore alle aspettative, elemento che sarebbe emerso da quando sono attivi i pre-ordini dei nuovi telefoni Apple in varie nazioni. L’analista riferisce che i suoi dati sono elaborazioni che fanno riferimento a indagini nella catena di approvvigionamento e delle stime sulle spedizioni indicate sullo store online di Apple.

Secondo le stime di Kuo le vendite di tutti e quattro i modelli di iPhone 16 nel primo weekend da quando sono partiti gli ordini sono pari a 37 milioni di unità, numeri in calo del 13% rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con la serie iPhone 15. L’analista riferisce di un calo nella domanda dei modelli Pro – in altre parole iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max – rispettivamente del 27% e del 16%, sempre paragonando i numeri con quelli relativi allo stesso periodo dello scorso anno con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Per quanto concerne gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus la domanda sembra invece più elevata nel primo weekend dei pre-ordini ma non abbastanza da compensare nel complesso la richiesta dei modelli Pro.

Secondo l’analista, il motivo principale per il quale – per ora – la domanda del modello Pro è inferiore al previsto, è l’assenza di Apple Intelligence al lancio, tenendo conto che varie funzionalità di intelligenza artificiale personale cominceranno a essere disponibili con iOS 18.1 a ottobre e nei mesi successivi; in molti Paesi e territori bisognerà aspettare il prossimo anno. Altro problema che si trova ad affrontare Apple è la forte competizione dei brand locali in Cina.